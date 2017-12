Luna in diretta live dall'Osservatorio Aster Academy Astronomy

Esplorare la Luna in diretta dal Telescopio dell'Osservatorio Aster Academy Astronomy, con immagini eccezionali di crateri, valli e montagne del nostro satellite.

La diretta consentirà di seguire in tempo reale le riprese lunari al telescopio come se si trattasse di una visione diretta in alta definizione. Durante la diretta saranno fornite indicazioni delle zone osservate e i relativi dati.

L'inizio della diretta è previsto venerdì 29 dicembre dalle ore 18:00 ora italiana fino alle ore 21, sperando che il meteo rispetti le previsioni e che la turbolenza atmosferica non possa impedire la corretta acquisizione delle immagini.