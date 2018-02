COSENZA pubblicato finalmente in gazzetta ufficiale il CONCORSO per OSTRETRICA

Il 6 Febbraio 2018 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il concorso per OSTETRICA a Cosenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di CPS ostetrica. (GU n.11 del 06-02-2018)

Si da avviso che con deliberazione del Direttore generale n. 554 del 4 dicembre 2017 e' stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, per due posti di CPS Ostetrica.

REQUISITI SPECIFICI per il BANDO di 2 OSTETRICHE

- Laurea Triennale di ostetricia SNT1 – classe delle lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica, oppure diplomi riconosciuti equipollenti secondo il pregresso ordinamento normativo.

- iscrizione al collegio delle ostetriche;

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda presentata, firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R.

445/2000) va indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza;

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà indicare:

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;

b) la procedura a cui intende partecipare;

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

d) il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della

cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali.

L'omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico

dell'aspirante, comporterà l'esclusione dalla procedura in oggetto;

f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di

precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come

impiegato presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante ogni necessaria comunicazione

nonché eventuale recapito telefonico.

