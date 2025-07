Un fantasy oscuro tra rito di passaggio, potere e identità

“Nero Fumo” è il romanzo che consacra la scrittura di Andy Moore, pseudonimo di Andrea Morelli, come una voce intensa e originale nel panorama del fantasy italiano. Ambientato nella città immaginaria di Zmirrat, tra deserti infuocati, antiche leggende e un sinistro quartiere avvolto dal mistero, “Nero Fumo” è una riflessione sul dolore, sull’eredità che ci portiamo dentro e sul coraggio di restare umani. Aram-Zym, sedici anni, deve affrontare il tradizionale rito che segna il passaggio all’età adulta: quando l’oscurità cala sulla città e il Ventre, il quartiere proibito e infestato da un fumo nero, si trasforma in trappola mortale, Aram e i suoi amici si trovano risucchiati in una spirale di paura, perdita e rivelazioni. Il protagonista scoprirà verità dolorose su sé stesso, sul potere che scorre nel suo sangue e sull’enigmatica figura del Signore della città, Ach-Noim. A sorreggere la sua lotta, ci sono la presenza silenziosa e potente della madre Ilyam, la guerriera Syrthia e l’amicizia indistruttibile con Malhud, compagno di vita e di battaglie. Proprio in “Nero Fumo”, Andy Moore mostra una padronanza matura del genere, mescolando suggestioni mitologiche, ritmo narrativo serrato e profonda introspezione. La sua scrittura, evocativa e simbolica, porta il lettore in un altro mondo, estremamente vicino a certi dolori dell’adolescenza e della trasformazione. “Nero Fumo” è il secondo romanzo dell’autore, dopo “Il canto della civetta”, ed è stato vincitore della sezione Fantasy del Premio letterario “Romanzi e generi” 2022. È inoltre parte di una narrazione più ampia che troverà nuovi sviluppi nel prossimo romanzo “La montagna senza tempo”, in uscita a luglio 2025.

Acquista il romanzo

https://amzn.eu/d/gW8EvhM

Andrea Morelli, nato a Livorno nel 1967, vive e lavora a Lucca. Laureato in Scienze Biologiche, si occupa di industria farmaceutica ed è attivo nel mondo letterario con interviste, recensioni e pubblicazioni. Ha frequentato corsi di scrittura creativa con l’agenzia “Saper Scrivere” e partecipa regolarmente a concorsi di narrativa. Tra le sue opere: “La casa sulla collina”, “Il canto della civetta”, “Nero Fumo” e il prossimo romanzo fantasy “La montagna senza tempo” (Pinguino Libri, in uscita luglio 2025).

Instagram: https://www.instagram.com/andy_moore_libri/

Facebook: https://www.facebook.com/andrea.morelli.547