Bill Cosby condannato con una pena da 3 a 10 anni di carcere per abuso sessuale

Predatore sessuale e persino violento. Così ha definito Bill Cosby, il giudice che martedì lo ha condannato, per abusi sessuali da lui compiuti in passato, ad una pena da 3 a 10 anni da scontare in carcere, negandogli qualsiasi tipo di cauzione.

Il giudice ha accettato in toto le accuse di tre donne che, in passato, avrebbero subito violenza, dando pieno credito alla testimonianza di Andrea Constand, una delle tre, sia in relazione all'abuso che alle sue conseguenze sulla sua vita personale.

Sorridente all'ingresso in tribunale, Bill Cosby lo era meno dopo aver conosciuto la decisione del giudice che ha reso immediatamente effettiva la sua custodia.

Dopo aver trascorso le prime ore di prigionia nel carcere della contea, il noto attore, tra i più pagati quando era al culmine della sua carriera, è stato trasferito al carcere di Phoenix, a Schwenksville in Pennsylvania.

Un istituto, quello di Phoenix, di massima sicurezza, che ospita alcuni tra i criminali più violenti dello Stato. La struttura è abbastanza recente e dispone di 3.830 posti letto.

Bill Cosby ha superato gli 80 anni di età e, nel caso dovesse scontare la pena fino a 10 anni, uscirebbe di prigione avrebbe 91 anni.