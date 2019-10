Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio si sono tolti alcuni sassolini dalla scarpa durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5 svelando a tutti le strategie che applica Manila Gorio per finire in tv e sui giornali da 20 anni a questa parte.

La regista, attrice e showgirl Lory Del Santo ha sentenziato: "Ci sono persone che pagano per inscenare cose non vere... Anche la storia tra Manila e Rocco era falsa, lei ci prova con tutti gli uomini esistenti su questa terra... Lei ci prova con tutti. Mette i cuori su Instagram con tutti!".

Rocco Pietrantonio ha affossato Manila Gorio rivelando che quella paparazzata era finta e costruita a tavolino dalla conduttrice tv pugliese insieme al fotografo. "Io ero fidanzato con Lory e lei, una volta, va in America per lavoro - ha spiegato Pietrantonio -. Mi chiamano per condurre una serata a Cisternino e, successivamente, mi sono ritrovato delle foto mie insieme a Manila Gorio. Ha chiamato lei, il fotografo, l'hai pagato. Ma perché fai queste cose? Ora, a Cisternino, vengono i paparazzi, dai! Sei ridicola!".

In studio e in collegamento tutti si sono scagliati contro Manila Gorio, poiché lei è abituata a inventare finti scoop e finte paparazzate da tanti anni ormai.

Lory Del Santo ha poi tirato le orecchie a Manila: "Ma la tua vita gira intorno alle persone con le quali dormi? Non lo deve sapere tutto il mondo! Ma perché ti fissi con persone famose per avere due foto sui giornali e finire in tv? Vai con gli uomini veri!".

Pietrantonio ha poi concluso: "Manila non sei leale, dici solo cavolate!".