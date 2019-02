Eleonora Tomassi, ecco il giovane talento premiato come attrice non protagonista di musical

Eleonora Tomassi è la vincitrice Broadway World Awards 2018 come attrice non protagonista per Heathers The Musical. Una bella emozione ma allo stesso tempo una grande incoronazione per un’attrice giovanissima neanche ventenne… Eleonora ha interpretato lo scomodo ruolo di Heather Chandler una bulla “mitica” come dice il copione.

Una reginetta del liceo e tutti la temono. Un ruolo da villain però molto divertente, a detta dell’interprete ma anche molto intenso. È pieno di sfumature; non è solo cattiva e soprattutto non è la vera unica cattiva della scuola. Un personaggio affrontato con impegno e dezione sul quale la brava Eleonora ha costruito una storia dietro a quell’apparente immagine da antipatica, come accade nella vita reale dietro ad ogni atto di bullismo.

Dietro il lavoro di Eleonora come giusto che sia si celano studio sin dall’età di quattro anni, l’attrice ha iniziato giovanissima a respirare l’aria del palcoscenico.

Tra i suoi miti ci sono Sophia Loren ed Anna Magnani. Nonostante l’evidente bravura e la passione per questo mestiere e per il mondo dello spettacolo Eleonora non trascura gli studi conciliando le sue irrefrenabili passioni con lo studio accademico. Intanto, per lei continua l’avventura con Heathers, The Musical e tanti i progetti in pentola per una brillante carriera tutta in ascesa.