Chiara Taigi come ospite del programma UnoMattina in Famiglia di RAI UNO ha cantato, nella sua 35° edizione, per un “Capodanno in Famiglia” in compagnia della piacevole conduzione di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, con la Regia di Marco Aprea.

Nello speciale di UnoMattina in Famiglia di RAI UNO per il Capodanno sono state presentate molte rubriche i grande interesse e in questo clima di festa si è celebrato il "Buon 2024!" in chiusura con il Canto di Chiara Taigi che ha , a grande richiesta, interpretato la sua versione personale del brindisi “Libiamo, ne' lieti calici” del “La Traviata” di Giuseppe Verdi adattata per Soprano solo, coro e Orchestra.

Una curiosità storica riguarda la prima del "La Traviata" che fu un fiasco clamoroso al Teatro La Fenice, un'opera ispirata a una storia vera dalla "La signora delle camelie" di Dumas. Il compositore Giuseppe Verdi la revisionò totalmente e la ripropose al Teatro San Benedetto un anno dopo con una interprete perfetta e scelta per il ruolo di Violetta e fu un successo che dura da oltre 150 anni!

Ne scaturisce una morale: non fermarsi mai di fronte ad un insuccesso, credere nelle proprie capacità.

La storia insegna che è necessario tenere a mente i requisiti di avere sempre una altissima preparazione professionale e scegliere persone realmente capaci e adatte ai ruoli, questo è l'unico metodo per realizzare le più grandi imprese.

Brindiamo al Nuovo Anno, con tanti Auguri di un Buon 2024!

Sinceri ringraziamenti per lo spazio musicale lirico e operistico nella Prima Rete di RAIUNO nel giorno di Capodanno unendo l'alta professionalità e allo stesso tempo una piacevole familiarità, ringraziamenti particolari al Direttore di Rete, gli Autori, la Regia, la Redazione del programma, a tutti i Tecnici e gli Assistenti di studio.

Un particolare ringraziamento al regista Marco Aprea e a Francesco Maria Marcucci, un ringraziamento a Monica Setta per la sua estrema simpatia e professionalità in ogni campo, a Ingrid Muccitelli per la gentilezza e di elargire sempre un sorriso e a Beppe Convertini per il suo porgere molto gentile e professionale creando un clima molto Sereno per tutti.





