Fondata nel 2001, Health Italia è una delle realtà indipendenti più importanti nel settore dell’assistenza e della sanità integrativa in Italia. Oltre a essere quotata all’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, l’azienda aderisce a varie associazioni nazionali come ANSI (Associazione Nazionale Sanità Integrativa e Welfare), ASSONEXT (Associazione Italiana delle PMI Quotate) e ASSOLOMBARDA (Confindustria Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia), rafforzando ulteriormente la sua posizione nel settore.



Health Italia: soluzioni su misura per il welfare aziendale

Health Italia offre una vasta gamma di soluzioni personalizzate per il welfare aziendale, piani sanitari, servizi assistenziali e programmi di flexible benefit. L’obiettivo principale è promuovere il benessere attraverso la prevenzione e l’assistenza sanitaria, creando valore per famiglie e imprese. Da anni , promuovendo uno stile di vita sano e rispondendo alle necessità crescenti del settore, ha innovato e migliorato il sistema di welfare tradizionale. Le soluzioni proposte dall’azienda sono destinate a famiglie, imprese e Amministrazioni Pubbliche: grazie a una rete nazionale di strutture convenzionate, l’offerta include servizi di telemedicina progettati per rispondere efficacemente alle esigenze attuali del settore sanitario. Health Italia gestisce una centrale operativa e una rete di oltre 8.500 convenzioni sanitarie e 15.000 professionisti. In ambito di welfare aziendale, il servizio Hi Welfare offre una gamma completa di servizi per la gestione di piani di welfare per il personale di imprese ed enti, personalizzando i servizi per il benessere dei dipendenti.



Health Italia: innovazione in telemedicina e impegno sociale

Health Italia fornisce servizi di telemedicina tramite una piattaforma online proprietaria e prestazioni sanitarie presso strutture proprie e convenzionate. Questi sistemi innovativi, adattabili e integrabili nei piani di welfare aziendale, rispondono alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più digitalizzato e connesso. Oltre alle attività in ambito sanitario e welfare, l’azienda è fortemente impegnata in iniziative sociali e culturali. Nel 2015, in collaborazione con Mutua MBA e Health Assistance, ha dato vita alla Fondazione Banca delle Visite Onlus. Tra i progetti principali vi è la Banca delle Visite, che raccoglie donazioni per fornire visite ed esami medici a persone in difficoltà, e il Museo del Mutuo Soccorso, che valorizza la storia delle società di mutuo soccorso e promuove la ricerca sulla mutualità. Health Italia gestisce anche il magazine “Health Online”, una risorsa fondamentale per la diffusione della cultura del benessere, della prevenzione, dell’alimentazione e di altri temi di interesse pubblico. Questo strumento editoriale mira a promuovere la salute e il benessere della società, informando e sensibilizzando il pubblico su temi cruciali per la qualità della vita.