La risposta del presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti (ANESV) Ferdinando Uga ai recenti articoli e servizi della stampa nazionale, «che hanno parlato di giostre pericolose ma che non rispecchiano la verità dei fatti».



Roma – La sicurezza delle giostre nei luna park italiani è garantita da rigorosi controlli effettuati più volte l'anno, come conferma Ferdinando Uga, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti (Anesv), la più antica organizzazione di categoria dello spettacolo viaggiante in Italia.



«I recenti articoli e servizi della stampa nazionale che hanno parlato di giostre pericolose – spiega Ferdinando Uga, presidente dell’Anesv – non rispecchiano la verità dei fatti. Non esiste un problema di sicurezza delle attrazioni in Italia: tutte le giostre sono soggette a normative severe e criteri di progettazione rigorosi, che garantiscono un elevato livello di sicurezza. Inoltre, gli operatori sono tenuti a seguire scrupolosamente le procedure di manutenzione e a tenere sotto controllo costante ogni componente delle giostre».



L'impegno del settore per la tutela dei propri fruitori è una priorità assoluta, perciò ogni giostra, prima di essere aperta al pubblico, è sottoposta a un collaudo annuale da parte di un professionista abilitato.



Inoltre, durante la stagione, vengono eseguiti controlli periodici da parte di commissioni comunali o prefettizie, composte da esperti tra cui ingegneri e ispettori dei Vigili del Fuoco. La frequenza di questi controlli varia a seconda del tipo di giostra, ma in media si tratta di alcune decine di verifiche l'anno.



«Grazie all'attenzione e alla scrupolosità dei controlli e dei collaudi per la sicurezza - prosegue Uga - gli incidenti gravi nelle giostre dei luna park italiani sono estremamente rari, nonostante le decine di milioni di giri effettuati ogni anno. Ci teniamo quindi a rassicurare tutti i cittadini, invitandoli a vivere con tranquillità l'esperienza dei luna park. La sicurezza è sempre al primo posto e, con la collaborazione di operatori e fruitori, le giostre continueranno ad essere una fonte di divertimento sicuro per grandi e piccini».