Cammaroto: “Napoli, c’è la pista Amuzu, queste le alternative, spunta la suggestione Courtois, le ultime sul rinnovo di Meret"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: "La situazione è un pò complicata, perché la sensazione che c’era di arrivare a Garnacho ora è cambiata per due motivi: il Napoli si è spinto sulla soglia dei 50 milioni + 5 di bonus, il Manchester non scende dalla soglia dei 70 milioni. La distanza non è abissale ma significativa. Ora ci sono anche i problemi delle commissioni agli agenti dei calciatori. Il Napoli si sta rivolgendo, in queste ore, anche al piano C-D-E, perché il piano B era Adeyemi, che ha deciso di dire no, nonostante l'accordo tra Napoli e Borussia Dortmund sui 40-42 milioni di euro. Ora rimane il nome di Amuzu. Questa pista non credo entusiasmi Antonio Conte, poi ci sono anche una serie di nomi alternativi: uno di questi nomi è Saint Maximin, che è di proprietà dell'Al Ahli, che si trova in prestito al Fenerbahce. Il calciatore ha aperto in maniera totale all'ipotesi di rescindere il prestito con il Fenerbahce per trasferirsi al Napoli. Il Napoli lo ha bloccato, proprio perchè non c'è una decisione definitiva e si attenderà da qui alle prossime 24 ore, per provare a chiudere il cerchio. Tra i nomi valutati c'è anche quello di Rayan Cherki del Lione e anche Adama Traoré del Fulham. Un'operazione di sei mesi, per fare poi un nome di prima fascia per l'estate. Amuzu ha il suo agente che è l’ex agente di Lukaku, c’è un retroscena: l’idea sarebbe quella di fare Amuzu, che sarebbe un nome per allungare la rosa, ma non credo sia il preferito di Conte. Il suo agente è anche l’agente di Courtois, portiere del Real Madrid. Ex portiere del Chelsea che ha un rapporto molto stretto con Antonio Conte. Qui arriviamo alla vicenda del rinnovo di Meret: il Napoli ha l'accordo sostanziale, ma non definitivo con il portiere azzurro, soprattutto per una questione legata a bonus, premi e incentivi sul quale non c'è la quadra definitiva della trattativa. Un bonus riguarda i premi per la prossima Champions League. Il rinnovo di Meret è congelato e se ne riparlerà a fine mercato, il Napoli lascia andare via Caprile con la convinzione di fare un grande portiere di primissima fascia per l'estate e qui spunta questa indiscrezione che porta sulla pista Courtois, che è un pallino di Conte. Penso che ci sarà il rinnovo di Meret, perchè le distanze sono abbastanza limitate, però c'è anche questo indizio di Caprile che viene lasciato andare via. Meret sta facendo una stagione importante e anche per questo potrebbe avere mercato, se non si riuscisse a chiudere l'accordo per il rinnovo. Ecco perché viene fuori la pista Amuzu, che sembra quasi un cavallo di troia per un'altra operazione con un altro assistito del suo agente. Saint-Maximin può essere un bel sostituto".



DAZN - Napoli, verso la chiusura per Saint-Maximin, previsti nuovi contatti per Comuzzo

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, rivela su X gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Saint-Maximin: "Napoli, domani si può chiudere con Saint-Maximin. Dettagli da perfezionare in una operazione complessa che coinvolge 3 club, ma azzurri fiduciosi di chiudere. Sempre domani nuovi contatti con la Fiorentina per Comuzzo".



SPORTITALIA - Napoli, corsa contro il tempo per Saint-Maximin, ecco la situazione e i dettagli

Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, ha rivelato sul suo sito le ultime novità sull'interesse del Napoli per Allan Saint-Maximin: "Il nome di Allan Saint-Maximin è emerso in queste ore per il mercato del Napoli.

Secondo quanto raccontato da Sportitalia alle 17.10, il club azzurro sta provando a regalare ad Antonio Conte l’attaccante del Fenerbahçe, in prestito dall’Al-Ahli. Una vera corsa contro il tempo perché questa sera chiuderà il mercato Saudita".



RAI - Venerato: "Terminato il vertice tra la Fiorentina e l'agente di Comuzzo, il Napoli offre il doppio dello stipendio al difensore"

Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto con il punto sul mercato del Napoli al TGR Campania: "Conte teso, sognava Garnacho e Adeyemi per l'attacco, ma gli ultimi nomi per l'attacco che gli stanno proponendo De Laurentiis e Manna non lo esaltano. Ovvero: Amuzu e Saint-Maximin. Stasera chiude il mercato saudita, bisogna capire se il suo tesseramento sarà possibile anche da domani. Pochi minuti fa, intanto, è terminato il vertice tra la Fiorentina e l'agente di Pietro Comuzzo. Il calciatore è allettato dal Napoli che gli ha offerto più del doppio dello stipendio, ma Commisso fa muro e chiede 40 milioni, anche 35 più 5 di bonus ma facilmente raggiungibili con la Champions e non con lo scudetto. Il Napoli va avanti nella trattativa".



IL PENSIERO - Marcolin: "A Roma il Napoli farà la gara, Lobotka può frenare Dybala, Anguissa dominante, occhio ad Angelino"

"Il Napoli contro la Roma farà come sta facendo nelle ultime gare, ovvero andrà ad aggredire gli avversari, pressando alto. Di contro c’è la Roma di Ranieri, con un tecnico che in queste gare delicate prova sempre a sorprendere l’avversario, studia sempre qualche stratagemma. Penso – ha detto l’ex azzurro e opinionista DAZN a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - che sarà il Napoli a fare la partita, un po’ come capitò a tratti a Bergamo. Da dopo la gara con la Lazio il Napoli ha cambiato registro e campionato, con le due mezze ali che si aggiungono a Lukaku per riempire l’area. Sono dei centravanti aggiunti in pratica, nella fisicità diventano pericolosi, riempiendo anche l’area che lascia Lukaku quando viene a ricevere palla, come è accaduto contro la Juventus, disorientando in questo modo l’avversario. Con i due terzini che giocano da mezze ali in fase attiva, assistiamo ad una evoluzione di Conte che ha capito che il Napoli può giocare nella metà campo degli altri. Dybala può far soffrire gli azzurri, ma nella sua zona dovrebbe operare Lobotka che può frenare l’argentino, che tuttavia ama svariare molto. Per me il giocatore determinante può essere Anguissa, in questo momento dominante dal punto di vista atletico. Dall’altra parte occhio ad Angelino che è un calciatore molto importante per i giallorossi per la costruzione del gioco, è quasi un regista laterale".