Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 29 marzo nelle radio

“Perdoname” è il nuovo singolo del cantautore Soul, prodotto da Sintesy, sui principali stores digitali e dal 29 marzo nelle radio in promozione nazionale. Per quanto riguarda l’aspetto melodico “Perdoname” è un pezzo hip-hop con arrangiamenti dubstep particolarmente curati e ben strutturati, in particolar modo lo si nota nel ritornello. Il brano si divide in due parti diverse fra loro, ma che racchiudono la stessa essenza: nella prima strofa viene raccontato come un giovane ragazzo possa cadere nella tentazione di fare scelte sbagliate e di come avvolte la salvezza la si possa trovare nelle proprie passioni (in questo caso nella musica). Mentre nella seconda strofa, le difficoltà che un ragazzo giovane può incontrare nel percorso di crescita sia a livello emotivo che a livello materiale, sentendosi magari fuori posto nell’ambiente in cui si trova e con le persone che lo circondano.

“Penso che sia un’interessante miscelazione di suoni una delle caratteristiche che distinguono sia me che il mio produttore.” Soul

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/6OJQOjNLoeCPFyTJW4SLSt?si=63f9492a66bd4679

L’artista si racconta

Mi chiamo Soul ho 24 anni e sono un rapper salentino (Torchiarolo). Artisticamente sono moto vicino alla cultura hip hop, ma negli ultimi anni ho deciso di sperimentare nuovi stili e metodi di scrittura. Anche se anagraficamente sono ancora giovane, artisticamente ho già parecchia esperienza, infatti ho pubblicato già un album (Osiride) e altri pezzi, e a breve uscirò con nuove produzioni; partecipo a questa competizione per poter portare la mia musica al di fuori del mio piccolo mondo e per crescere ancora di più.

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChn0yFIJX0Xry_gBj-3l17A

Instagram: https://www.instagram.com/ssoul19/