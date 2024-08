David Neres è del Napoli, arriva l’annuncio di ADL: “Benvenuto!”

David Neres è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Ecco l'annuncio ufficiale tanto atteso due giorni dopo le visite mediche. Dopo Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Rafa Marin, arriva a nove giorni dalla fine del calciomercato il quarto colpo dell'estate del Napoli.

Una grande operazione da quasi 30 milioni complessivi per un giocatore di anni 27 di grande talento che va ad impreziosire la batteria di trequartisti a disposizione di Conte: David Neres viene prelevato a titolo definitivo dal Benfica.

Nella giornata di lunedì 19 agosto, l'esterno offensivo brasiliano aveva sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, a Roma, dopodiché si era trasferito a Napoli. In questo istante è arrivato anche il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis che ufficializza il suo arrivo: "Benvenuto David". Sul sito ufficiale del club azzurro invece si legge: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di David Neres dal Benfica".



Un altro centrocampista dopo Gilmour: il Napoli fa all-in su Amrabat, i dettagli

Il Napoli in queste ore sta chiudendo l'affare che porterà il centrocampista scozzese Billy Gilmour alla corte di Antonio Conte. Il club azzurro però sta lavorando per portare ulteriori rinforzi a centrocampo, oltre al ragazzo che nell'ultima stagione ha militato nel Brighton dell'ex De Zerbi. In queste settimane il nome di Scott McTominay del Manchester United è stato il più chiacchierato anche essendo un operazione molto costosa (30 milioni la richiesta del club) per gli azzurri ancora privi dei soldi della cessione di Osimhen.

Per questo motivo Giovanni Manna si è mosso in maniera importante anche sulle tracce di Sofyan Amrabat vecchio pallino degli azzurri oggi proprietà della Fiorentina. Ad oggi la trattativa con la Fiorentina va avanti, con anche il rifiuto da parte del club viola di uno scambio con Folorunsho visto che il centrocampista della nazionale italiana non rientra più nei piani di Conte da qualche settimana. Il no allo scambio non spaventa il club visto che i margini sulla trattativa ci sono e sono più bassi rispetto alla trattativa per il centrocampista dello United (20 milioni compresi bonus) e nonostante il club di Manchester sia sulle tracce di Ugarte del Psg, proprio per sostituire lo scozzese, il Napoli non ha intenzione di farsi sfuggire occasioni di mercato. Ad oggi però l'unica cosa da segnalare è la volontà del centrocampista marocchino di aspettare anche altre offerte, uno dei pochi che non si è fatto prendere fin da subito dall'effetto Conte ma rimane alla finestra per valutare tutte le offerte.



Gilmour-Napoli, è fatta! Ok del Brighton: accordo da 18mln, già pianificate le visite

Ci siamo per l'arrivo di Billy Gilmour al Napoli. Affare da 17-18 milioni complessivi, bonus inclusi. Visite mediche per l'inizio della prossima settimana. Il giornalista Fabrizio Romano parla di "accordo verbale" tra i due club. Dunque positivo per ora il viaggio inglese del ds azzurro Giovanni Manna.

Matteo Moretto di Revelo, invece, aggiunge che è arrivato finalmente il via libera da parte del presidente del Brighton. Si sta dunque sbloccando il mercato del Napoli con l'ufficialità di Neres e ora l'accordo per Gilmour. Aspettando Lukaku...

Sky - Si chiude per Lukaku? L'agente in arrivo a Londra per l'incontro Napoli-Chelsea



Sono ore caldissime per il futuro di Romelu Lukaku, la prima scelta del Napoli per il ruolo di centravanti. Nella giornata odierna l'operazione potrebbe essere chiusa e un indizio arriva dall'imminente sbarco a Londra dell'agente del centravanti belga per l'incontro tra Napoli e Chelsea.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale: "Napoli, confermato l'incontro nel tardo pomeriggio con il Chelsea per Lukaku: oltre a Manna e ai dirigenti del club inglese è in arrivo a Londra anche l'agente del belga".

Brachino: "Solo Conte può ristabilire questa squadra! Su di lui zero dubbi..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Claudio Brachino, editorialista Italpress: "De Laurentiis ha preso il top player che tutti volevano: Antonio Conte e su di lui non ci sono dubbi. Si sapeva già che fosse un personaggio complicato, che vuole incidere sul mercato, che vuole un certo tipo di attenzione da parte dalla società. C’è stato questo incidente, questo nodo Osimhen che si è aggrovigliato sempre di più e rischia di diventare un problema, siamo quasi off limits. Quasi tutte le squadre, anche le più bravi, sono tutte imperfette, cantieri semi aperti, ma la vicenda Osimhen-Lukaku è davvero complessa.

Conte ha responsabilità per la partita contro Verona? Formalmente sì, certo. Non è una cattiva squadra e neanche l’anno scorso lo era, ma è una questione ambientale, un crollo di quel tipo non è solo responsabilità dell’allenatore. Evidentemente la squadra non si è ristabilita mentalmente. D’altro canto, se non va bene Conte, chi va bene? Parole di Conte? Mi colpisce un Conte così dimesso, poi c’è stata la polemica sul labiale che si è espresso male con dei giocatori e non va bene. Napoli si deve togliere di dosso questa specie di magheggio che si porta addosso, deve tornare ad essere una grande squadra, godendosi il calcio".