Un Napoli vergognoso. Questa squadra che ha pareggiato 1-1, in casa col Torino, non è degna nemmeno della Conference League. Una squadra senza anima, né cuore, né orgoglio. Un disgusto totale, vedere giocatori, professionisti pagati, rendere poco e male. Il Napoli ha fatto resuscitare il Torino, una squadra né carne né pesce.

Ma lo spessore scadente della squadra partenopea è reso tangibile dal fatto che gli azzurri sono stati capaci di regalare 4 punti su 6 ai piemontesi, che già nella gara d'andata, quando c'era in panchina Mazzarri, avevano addirittura perso per 3-0. Io credo che De Laurentiis ha fatto il suo tempo. Inoltre una dichiarazione sua non mi è piaciuta ossia non l'ho capita quando ha dichiarato di voler vedere il prossimo stadio napoletano da lui edificato ospitare gli Europei del 2032 in Italia. De Laurentiis forse non si rende conto che nel 2032 avrà quasi 85 anni... bisogna essere realisti e non utopistici.

Resta comunque un Napoli poco dignitoso, e a pagarne le colpe è il tifoso, che è stufo di queste manfrine e di questi giochi poco chiari. I giocatori che se ne vogliono andare perché pensano di guadagnare poco se ne vadano, si cerchino nuove sistemazioni e poi capiranno che loro sono anche ben pagati per quello che valgono. E per ciò che rendono.

Il Torino, stasera non ha fatto nulla, poiché ci ha pensato il Napoli a spianarli la strada giocando senza anima né cuore.

Kvara ha segnato ma è poca cosa, un goal importante solo per lui, affinché trovi qualche grande squadra a giugno e possa andarsene via. Osimhen sta contando le ore per lasciare Napoli. Altri lo seguiranno a ruota. De Laurentiis deve capire e spiegarci, a tutti noi, cosa vuole fare: se continuare a prenderci in giro o rispettarci.

Io cederei la società. Anche per un problema legato all'età molto anziana del Presidente.

Questo è quanto.