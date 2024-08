WikiCeo presenta la biografia di Paolo Luigi Merli, professionista dell’ingegneria e della gestione aziendale. Nel suo attuale ruolo di CEO in ERG, il manager guida il Gruppo con competenza e leadership focalizzandosi su innovazione e sostenibilità.



Il percorso professionale di Paolo Luigi Merli su WikiCeo

Nato a Milano nel 1971, Paolo Luigi Merli consegue il diploma di maturità scientifica nel 1990 per poi proseguire gli studi laureandosi nel 1995 in Ingegneria Elettrica presso l’Università di Pavia. Svolge un periodo di un anno nel servizio civile presso la Croce Rossa Italiana e un anno di praticantato presso Eneco, importante studio di ingegneria a Milano. Paolo Luigi Merli amplia ulteriormente il suo bagaglio formativo con il Master MEDEA (Management ed Economia dell’Energia e dell’Ambiente), conseguito nel 1998 presso la Scuola Enrico Mattei, ora conosciuta come Eni Corporate University. Nello stesso anno avvia il suo percorso professionale in Snam ricoprendo il ruolo di Junior Sales Manager nell’Unità Grandi Clienti Industriali della Direzione Commerciale, divenuta successivamente la Divisione Gas & Power di Eni. Nel 2000 entra in Intermonte, società di intermediazione controllata da MPS, nel ruolo di Analista Finanziario con responsabilità nei settori Energy e Motorways. In Intermonte è stato anche Specialist per il titolo ERG durante la sua inclusione nel segmento STAR.



Paolo Luigi Merli: l’esperienza nel Gruppo ERG

Nel 2006 Paolo Luigi Merli entra in ERG nel ruolo di Investor Relator and Corporate Finance. Nel corso degli anni ha l’opportunità di ricoprire posizioni con responsabilità sempre più elevate all’interno del Gruppo, una delle principali realtà italiane del settore energetico. La sua carriera prosegue nel 2009 come Finance Officer e nel 2013 come CFO responsabile della redazione dei documenti contabili societari. Nel 2019 è nominato Direttore Generale & CFO, per poi essere chiamato, dopo due anni, a ricoprire l’incarico di Chief Executive Officer del Gruppo ERG. Nel 2024 è confermato CEO dal nuovo Consiglio di Amministrazione. Il profilo di Paolo Luigi Merli su WikiCeo riporta inoltre altri incarichi professionali: tra questi, Vicepresidente del Consiglio Direttivo di Elettricità Futura (delega alla fonte eolica), Presidente del CdA di ERG Power Generation, Presidente di ERG Services S.p.A., membro del CdA di TotalErg S.p.A. e membro del Comitato Strategico di ERG. La sua leadership in ERG ha contribuito nel 2023 all’inserimento del Gruppo nel Nasdaq Sustainable Bond Network, piattaforma della borsa elettronica di New York dedicata alla finanza sostenibile.