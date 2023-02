Spesso sottovalutato o non conosciuto l'inquinamento atmosferico dovuto al trasporto aereo è rilevante. La scienza ha dimostrato ampiamente che numerosi sono i danni alla salute umana. Danni derivati dal rumore, danni derivati dall'inquinamento diretto e indotto da un aeroporto.

A Bergamo la situazione è insopportabile e non si comprende ad esempio a Pontecagnano come sia possibile che tanta gente e la politica in genere applauda ad un imminente disastro ambientale ... se sarà costruito l'aeroporto Costa d'Amalfi.

Noi stessi abbiamo ampiamente pubblicato su riviste internazionali ed è "scienza" che alcuni inquinanti anche provenienti dagli aerei possono essere responsabili di tumori e patologie tiroidee.

“Inquinamento atmosferico in Bergamo e Provincia. L’impatto del trasporto aereo su aria e salute”, questo il tema dell’incontro scientifico svoltosi a Bergamo sabato 4 febbraio 2023

Organizzato dal Coordinamento dei Comitati di Bergamo che si impegnano per la riduzione del trasporto aereo sull’aeroporto di Orio al Serio, si è svolto, sabato 4 febbraio 2023, il convegno su “Inquinamento atmosferico in Bergamo e Provincia. L’ impatto del trasporto aereo su aria e salute”.

Relatrici del convegno la dottoressa Elena Ferrario presidente di Legambiente-Bergamo, la dottoressa Antonella Litta referente dell’Associazione medici per l’ambiente-ISDE Italia per lo studio degli impatti su ambiente e salute derivanti dal trasporto aereo e sempre per ISDE Italia, la dottoressa Giuseppina Ranalli ingegnere chimico ed esperta di emissioni da motori aerei.

I tre interventi hanno focalizzato l’attenzione sui rilevanti danni provocati alla qualità dell’aria, al clima, alla biodiversità, e le dirette ripercussioni sulla salute- in special modo su quella dei bambini- e sull’ambiente, generati dalle emissioni nocive dei motori aerei alimentati da cherosene e benzine-avio.

Evidenziato anche l’impatto negativo sulla salute e la correlate malattie dovute all’inquinamento acustico generato dalle attività aeroportuali che si svolgono all’interno e in prossimità dell’aeroporto sia di giorno che durante la notte.

I tre interventi, attraverso l’esposizione di dati, ricerche e lavori scientifici nazionali ed internazionali hanno evidenziato l’urgenza di una netta riduzione del numero di voli sullo scalo di Orio al Serio come la necessità di ridurre e razionalizzare il trasporto aereo, sostituendolo con collegamenti ferroviari soprattutto in Italia ed in Europa.

A termine delle relazioni è seguito un approfondito dibattito sulle varie problematiche emerse e sulla necessità di investire anche i rappresentanti istituzionali che siederanno nel prossimo consiglio regionale della Lombardia della responsabilità di intervenire con atti che mettano concretamente al primo posto la tutela della salute dei cittadini e quella dei territori.

