Nato a Verolanuova (BS) nel 1966, Marco Nocivelli si laurea nel 1991 in Ingegneria delle Tecnologie Industriali con indirizzo Economico-Organizzativo presso il Politecnico di Milano. Oltre al suo incarico nel Gruppo Epta, è anche Presidente di associazioni di settore quali ANIMA, Assofoodtec e Assocold. Nel 2024 è stato nominato Vicepresidente di Confindustria con delega alle Politiche Industriali e al Made in Italy.



Biografie WikiCeo: carriera e traguardi di Marco Nocivelli

Marco Nocivelli è un imprenditore di riferimento nel settore della refrigerazione commerciale, attualmente alla guida del Gruppo Epta nel ruolo di CEO. Nel corso della sua carriera ha saputo coniugare innovazione e sostenibilità, contribuendo all’espansione internazionale dell’azienda. Come riportato sul profilo WikiCeo, il suo percorso professionale ha inizio nel 1992 in Andersen Consulting, oggi Accenture, dove entra in qualità di Consulente e sviluppa competenze strategiche nel mondo della consulenza aziendale. Tre anni dopo, nel 1995, si trasferisce in Francia per lavorare in Cepem SA, oggi Brandt Cooking, che lo nomina Direttore di uno stabilimento a Vendôme specializzato nella produzione di elettrodomestici per la cucina. Numerose le nomine e i premi conseguiti nel corso della sua carriera: tra questi, il Premio Melvin Jones Fellow (2007-2008), il Premio “Di Padre in Figlio – Il gusto di fare impresa” nella categoria “Internazionalizzazione” (2015), rinnovato con il primo premio assoluto (2023), nonché il Premio EY “L’Imprenditore dell’Anno” per le aziende a conduzione familiare (2017). Inoltre, nel 2020 è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente Sergio Mattarella, onorificenza riservata a chi si distingue nel mondo dell’industria.



Marco Nocivelli nel Gruppo Epta

Il profilo su WikiCeo approfondisce il ruolo di Marco Nocivelli nel Gruppo Epta, esperienza che inizia ufficialmente nel 2000. L’azienda di famiglia rappresenta un punto di riferimento nel settore della refrigerazione commerciale, con specializzazione nelle attività di produzione, commercializzazione e assistenza per banchi e soluzioni frigorifere dedicate alla distribuzione, all’alimentare e all’ospitalità. Marco Nocivelli si è occupato di progetti quali le negoziazioni per l’acquisizione di George Barker, realtà britannica specializzata nel settore, per poi rientrare in Italia e assumere il ruolo di CEO di Costan, uno dei marchi del Gruppo Epta. Nel 2005 guida l’espansione internazionale di diversi stabilimenti produttivi, con particolare focus su Cina e Turchia. Nel 2011 assume il suo attuale incarico di CEO del Gruppo, istituendo anche un team dedicato allo sviluppo dell’azienda attraverso una strategia di acquisizioni. Dal 2016 è inoltre Presidente del CdA del Gruppo Epta. Tra i suoi traguardi quello di aver condotto l’azienda a oltrepassare un fatturato di 1,4 miliardi di euro, per una realtà che include complessivamente oltre 7.000 dipendenti, 11 siti produttivi e più di 60 filiali in tutto il mondo.