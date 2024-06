Euro 2024, Georgia-Portogallo 2-0: storici ottavi per Kvara & Co.

Impresa della Georgia a Euro 2024. Nella terza e ultima giornata del Gruppo F la formazione di Sagnol batte 2-0 il Portogallo già qualificato da primo del girone e centra lo storico pass per gli ottavi da terza. All'Arena AufSchalke Kvaratskhelia (2') sblocca subito la gara in ripartenza, poi i georgiani serrano le linee e respingono la reazione lusitana giocando di rimessa. Tema tattico che caratterizza anche la ripresa con Mikautadze (57') che raddoppia i conti su rigore per un fallo in area di Antonio Silva su Lokoshvili mettendo il risultato al sicuro. Agli ottavi la Georgia se la vedrà con la Spagna.



Rep. Ceca-Turchia 1-2: Calhanoglu e Tosun portano Montella agli ottavi

La Turchia batte 2-1 la Repubblica Ceca, chiudendo al secondo posto il gruppo F e volando agli ottavi di finale di Euro 2024. A indirizzare la qualificazione è l'interista Calhanoglu, che con un preciso destro all'angolino batte Stanek al 51': inutile il pari al 66' di Soucek, al 94' Tosun regala la vittoria a Montella. La formazione di Hasek, che saluta la competizione, gioca inoltre dal 20' in dieci per il doppio giallo in 9 minuti che è costato l'espulsione a Barak, assolutamente incolpevole sul secondo cartellino.