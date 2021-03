La Sardegna è l'unica regione italiana in zona bianca e per fortuna si può uscire, almeno un po', la sera. In sicurezza.

Ecco perché Sandro Murru Kortezman sabato 6 marzo fa divertire la Corte degli Aranci (Decimo - CA) dalle 19 con il suo sound e la sua animazione.

Sandro Murru Kortezman con il suo sound e la sua energia incontenibile, ogni domenica a pranzo e quindi anche il 7/3 è anche protagonista allo Charme di Settimo San Pietro (CA), per un momento magari in famiglia da non erdere. "Oltre che divertirvi darete ossigeno ai lavoratori della ristorazione e dello spettacolo", scrive il dj producer.

Sandro Murru Kortezman è poi in diretta ogni pomeriggio su Radio Supersound, il nuovo network della Sardegna in fm sul web e sulla App dalle 15 alle 16 con il suo programma, Soundback il suono che ritorna.

"Credo di aver prodotto e suonato qualcosa come 250 tracce", dice sorridendo. Negli anni '90 Sandro Murru portava avanti il progetto Blackwood, poi sono arrivate le hit con Chase, tra cui "Obsession" e "Stay with You". Successivamente, dal 2000 in poi, ecco la collaborazione con Stefano Noferini in tanti progetti tra cui The Rumbar... Tra un disco e l'altro, tante serate e tanta radio. Il suo nuovo singolo è in realtà un riedizione di un suo vecchio successo, uno dei quei pezzi che mettono sempre e subito allegria… E' un momento di ripartenza dedicato a melodie e divertimento. Per questo propongo tutto quello coinvolge, anche senza ballare e scatenarsi. Il motto "canta che ti passa" funziona ancora. E in questo periodo i sorrisi sono davvero importanti. Trasmettere sicurezza ed energia da parte di noi artisti per una pronta ripartenza dopo lo stop è fondamentale (…).



