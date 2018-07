Si svolge fino al 5 agosto la 25.esima edizione del Verbier Festival

È iniziata il 19 luglio la 25a edizione del Verbier Festival, che ha per direttore musicale il maestro Valery Gergiev. Per festeggiare il raggiungimento del traguardo dei 25 anni, nei 18 giorni della manifestazione si esibiranno 350 artisti e 59 saranno i concerti cui gli spettatori che si recheranno nella località termale svizzera potranno assistere, fino al prossimo 5 agosto.

Tra i nomi che Martin Engstroem, fondatore e direttore del Verbier Festival, ha inserito nel programma ci sono quelli degli artisti tra i più famosi e apprezzati al mondo: Martha Argerich, Sergei Babayan, Kristóf Baráti, Yuri Bashmet, Lisa Batiashvili, Amanda Forsyth, Vilde Frang, Martin Fröst, Valery Gergiev, Ilya Gringolts, Andrei Ionita, Leonidas Kavakos, Evgeny Kissin, Daniel Lozakovich, Mischa Maisky, Denis Matsuev, Mikhaïl Pletnev, Thomas Quasthoff, Julien Quentin, Vadim Repin, András Schiff, Dmitry Sitkovetsky, Gábor Takács-Nagy, Blythe Teh Engstroem, Daniil Trifonov, Maxim Vengerov, Gian Andrea Noseda e Yuja Wang, ospite frequente del festival.

Valery Gergiev, nominato qualche mese fa direttore musicale della Verbier Festival Orchestra, ha diretto il concerto d’apertura del 19 luglio accompagnato da alcuni giovani soloisti, tra i più talentuosi della loro generazione come il violinista Daniel Lozakovich ed il pianista George Li. Per l’occasione, Valery Gergiev ha scelto di rendere omaggio alla musica russa, interpretando la “Shéhérazade” di Rimskij-Korsakov, oltre che una composizione del suo amico e compatriota Rodion Scedrin.

Grande appuntamento, il concerto di gala del 25 luglio alla salle Combins, con più di trenta solisti, tra i più assidui del Festival, che hanno accettato di suonare tutti insieme per la prima volta sotto la direzione di Gàbor Takacs-Nagy, coinvolgendo anche i musicisti della Verbier Festival Chamber Orchestra. Il programma della serata, però, non è stato comunicato... sarà una sorpresa per tutti.

Tra le stelle dell'evento anche Martha Argerich, colonna portante del Festival fin dalla sua prima presenza nel 1997, che ha accettato di fare il suo grande ritorno nel Vallese dopo tre anni d’assenza, proprio per partecipare a questo concerto che ha dell'incredibile.

Il programma completo di questa 25a edizione del Verbier Festival è disponibile consultando il sito www.verbierfestival.com.