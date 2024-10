Giuseppe De Lucia, maestro ed imprenditore dell’arte culinaria in italia, ha presentato la sua prima autobiografia a “il salotto delle celebrità” durante la mostra del Cinema di Venezia 2024













Nella cornice di Venezia, in occasione della famosa Mostra del Cinema, il maestro Giuseppe De Lucia,imprenditore con tanti sogni nel cassetto, è stato ospite de “Il Salotto delle Celebrità” per presentare la sua prima autobiografia: “Il mio percorso di vita: tra sacrifici e traguardi raggiunti”. Il successo di questa presentazione è stato riconosciuto tra gli imprenditori ed i personaggi del mondo dello spettacolo, al punto che Giuseppe porterà la sua opera a conoscenza di altre realtà come scuole e manifestazioni culturali. Con questa intervista, vogliamo conoscerlo al meglio e capire cosa lo ha spinto a scrivere questo coinvolgente libro.



"Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Salve.La mia mission e quella della mia azienda èdi distinguerci sempre, dimostrando la qualità, lo studio, le tecniche e la grande passione che mettiamo ogni giorno per arrivare alla gente, perché l’importante è sempre cercare di migliorarsi e offrire il meglio, con amore e costanza.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Per il futuro ho riservato tanti progetti che spero di riuscire a realizzare, anche con un pizzico di fortuna. Il primo è la pubblicazione del mio libro autobiografico, che include un racconto molto personale e una storia di vita particolare,che ho volutorendere pubblicaper diventare un esempio per i giovani. Raccontare ciò mi rende fiero di aver potuto condividere con gli altri il mio vissuto, i miei sacrifici e le battaglie affrontate per arrivare fino ad oggi.

"Partecipare a questo evento esclusivo è stata una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Partecipare a questo evento di grande importanza e poter raccontare la mia storia, mi ha reso fiero dei traguardi raggiunti fino ad oggi.

A livello di aspettative auguro di riuscire a trasmettere non solo quello che sono oggi,ma anche quello che ho dovuto affrontare per raggiungere i miei grandi traguardi. Spero di riuscire a trasmettere il mio messaggio alla gente.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

In occasione del Festival del Cinema di Venezia ho avuto modo di scoprire ancora meglio il mondo del cinema, che per i tanti impegni di lavoro non sono mai riuscito a seguire tantissimo. Sono molto legato ai film che trasmettono una storia che possa alla fine farci riflettere sulla vita e sul vissuto.In questo caso ho apprezzato il film di Pedro Almodovar con titolo “The room next door” (la stanza accanto), vincitore anche del leone d’oro, proprio perché è un film che ti trasmette un significato importante.