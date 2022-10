Più che giustificato il 2-0 con cui il Milan ha superato la Juventus nella prima sfida di campionato della stagione 2022.

I rossoneri sono andati in vantaggio nel recupero del primo tempo su azione di calcio d'angolo, con la palla arpionata da Tomori, rimasto in gioco perché Alex Sandro si era dimenticato di salire, che da due passi, liberissimo, la mette alle spalle di Szczesny.

La rete del definitivo 2-0 è di Brahim Diaz che nella propria metà campo recupera una palla persa in precedenza da Vlahovic, si mette a correre verso la porta avversaria senza che nessuno della difesa del Milan riesca a fermarlo e, una volta in area, supera Szczesny, siglando il raddoppio per i rossoneri.

Tanto bella è l'azione quanto imbarazzante per la Juventus è il fatto che un giocatore, tutt'altro che imponente, sia riuscita a portarla a termine con successo.

A giustificare il 2-0 del Milan, la prestazione del solito Leao, vicino al gol almeno un paio di volte nei primi 45 minuti, mentre nella ripresa, dopo il doppio vantaggio, la squadra di Pioli sfiora la terza rete in più di un'occasione, persino nel recupero, con Origi che a tu per tu con Szczesny si fa deviare il tiro dal portiere polacco.

Poche le occasioni per i bianconeri, su cui ha pesato e non poco l'assenza di Di Maria, almeno quello visto nell'ultima partita di Champions contro il Maccabi Haifa. Nel primo tempo da segnalare le conclusioni di Cuadrado, Milik e Danilo, mentre nel secondo tempo è stato soprattutto Ken, subentrato al posto di un infuriato Vlahovic, con un paio di tiri da fuori ad impensierire Tatarusanu.

Il centravanti serbo, sullo 0-0, si era reso protagonista di un tocco con il braccio nella propria area su conclusione di Leao dalla sinistra. Orsato prima e il VAR dopo non concedono il rigore nonostante il giocatore e il suo braccio si muovano verso la palla.

In compenso, Hernandez fa fallo su Cuadrado nell'azione che porta alla conquista del corner, da cui ha origine il primo gol. Orsato non rileva il fallo ed il VAR non può intervenire nella situazione.

Nessun intervento dell'arbitro e neppure del Var nel secondo tempo su una gomitata di Vlahovic ai danni di Theo Hernandez.

Con la vittoria odierna, il Milan riscatta il pesante 3-0 subito in Champions ad opera del Chelsea e si porta a 20 punti in classifica, affiancando momentaneamente in vetta Napoli e Atalanta, mentre la Juventus rimane ferma a 13 punti.





Crediti immagine: twitter.com/acmilan/status/1578814258896216064