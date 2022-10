Si capisce eccome il grazie diffuso via social a seguito della sua elezione a presidente della Camera. Uno come lui, eletto alla terza carica dello Stato... non ci credeva neppure lo stesso Fontana.

Infatti, quali sono le sue capacità, oltre quella di dire rosari e promuovere la riproduzione incontrollata delle nascite e dei partiti neofascisti, tali da giustificarne l'elezione?

Se lo deve essere chiesto anche lo stesso Fontana e per questo ha sentito il bisogno di scrivere Grazie... pure in corsivo.

Ma chi è Fontana? Un "inpiegato" di Verona Fiere messosi in aspettativa dal 2009 dopo essere stato eletto al Parlamento europeo.

Il virgolettato è dovuto, perché così si è definito lui stesso in un documento della Camera dopo le elezioni politiche del 2018.

Nella dichiarazione delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte al momento dell'elezione, infatti, Fontana ha scritto "inpiegato" con la n e non con la m come l'italiano richiede.

Una svista? No, perché lo ha fatto non una, ma ben due volte.

Queste sono le persone che, secondo la probabile futura presidente del Consiglio, dovrebbero risollevare l'Italia.