L'esposizione a breve termine all'inquinamento atmosferico, anche a livelli inferiori tipo quello provocato dalle griglie a carbone o dal traffico delle auto, può avere un impatto negativo sulla cognizione. Tuttavia, però, se si assumono FANS, come l'aspirina, si può ridurre al minimo l'impatto tossico.

Ciò è il risultato di uno studio condotto dai ricercatori della Columbia University Mailman School of Public Health. Tuttavia, questi effetti avversi sono stati ridotti nelle persone che assumevano farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come l'aspirina. Lo studio è tra i primi ad esplorare l'esposizione a breve termine all'inquinamento atmosferico e l'uso dei FANS per mitigarne gli effetti.

Esempi di eventi che aumenterebbero l'esposizione all'inquinamento atmosferico potrebbero includere anche incendi boschivi, smog, fumo di sigaretta, griglie a carbone e traffico delle automobili.

I ricercatori hanno esaminato la relazione tra l'esposizione al particolato fine (PM2,5) e il carbonio nero, un componente del PM, e le prestazioni cognitive in 954 maschi bianchi anziani della Greater Boston Area arruolati nel Normative Ageing Study. I ricercatori quindi hanno esaminato se l'assunzione di FANS potesse modificare le loro relazioni. Le prestazioni cognitive sono state valutate utilizzando le scale Global Cognitive Function (GCF) e Mini-Mental State Examination (MMSE). I livelli di inquinamento atmosferico sono stati ottenuti da un sito a Boston.

Un'elevata esposizione media al PM2,5 nell'arco di 28 giorni è stata associata a una diminuzione dei punteggi GCF e MMSE. Gli uomini che hanno assunto FANS hanno sperimentato invece meno impatti negativi a breve termine all'esposizione a breve termine dell'inquinamento atmosferico sulla salute cognitiva, sebbene non vi fossero associazioni dirette tra il recente uso di FANS e le prestazioni cognitive. I ricercatori postulano che i FANS, in particolare l'aspirina, possono moderare la neuroinfiammazione o cambiamenti nel flusso sanguigno al cervello innescati dall'inalazione di inquinamento.

"Nonostante le normative sulle emissioni, i picchi a breve termine dell'inquinamento atmosferico rimangono frequenti e possono danneggiare la salute, anche a livelli inferiori a quelli solitamente considerati pericolosi", afferma l'autore senior Andrea Baccarelli, MD, PhD, presidente del Dipartimento di salute ambientale Scienze. "L'assunzione di aspirina o altri farmaci antinfiammatori sembra mitigare questi effetti, sebbene siano ancora giustificate modifiche dalla politica per limitare ulteriormente l'inquinamento atmosferico".

Gli uomini che hanno assunto FANS hanno sperimentato meno impatti negativi a breve termine dall'esposizione all'inquinamento atmosferico sulla salute cognitiva rispetto a chi non li ha assunti, sebbene non vi fossero associazioni dirette tra il recente uso di FANS e le prestazioni cognitive. Gli effetti riportati includono volume cerebrale ridotto, decrementi cognitivi e sviluppo di demenza. L'inquinamento atmosferico è stato anche associato a una scarsa cognizione di bambini e adulti. Fino ad ora, tuttavia, si sapeva poco sugli effetti dell'esposizione a breve termine all'inquinamento atmosferico.

I ricercatori affermano che studi futuri dovrebbero indagare gli effetti specifici dei componenti chimici dell'inquinamento atmosferico sulle prestazioni cognitive, le fonti di esposizione nell'ambiente e capire se i disturbi cognitivi dovuti all'esposizione a breve termine all'inquinamento atmosferico siano transitori o persistenti. Sono necessari studi clinici randomizzati sull'uso di FANS per convalidare i loro effetti protettivi.