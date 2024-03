Il riassunto fatto dall'UNRWA sulla situazione al 20 marzo del genocidio messo in atto dallo Stato ebraico a Gaza e nei Territori Occupati.



Striscia di Gaza

C'è pochissima tregua per i palestinesi a Gaza, anche durante il mese sacro del Ramadan, mentre il conflitto in tutta la Striscia di Gaza continua. Le forze di sicurezza israeliane (ISF) continuano le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Continuano gli attacchi aerei delle ISF nella popolosa Rafah, nel sud di Gaza, dove l'UNRWA stima che vivano attualmente 1,2 milioni di persone, la stragrande maggioranza in rifugi formali e informali.

Sono in corso intensi bombardamenti israeliani e operazioni di terra. Nel frattempo, continuano pesanti combattimenti tra le ISF e i gruppi armati palestinesi nel sud-est di Gaza City e nelle aree circostanti l'ospedale Al Shifa, sempre a Gaza Ciity. Ciò ha provocato ulteriori vittime civili, sfollamenti e la distruzione di case e altre infrastrutture civili.

L'operazione militare israeliana all'interno e nei dintorni dell'ospedale Al Shifa di Gaza City è continuata per il terzo giorno consecutivo. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato il 18 marzo che: “Gli ospedali non dovrebbero mai essere campi di battaglia. L'OMS è terribilmente preoccupata per la situazione all'ospedale Al Shifa, che sta mettendo in pericolo gli operatori sanitari, i pazienti e i civili”.

L'analisi delle immagini satellitari dell'UNOSAT [2] ha mostrato che circa un terzo (o il 35%) delle strutture totali nella Striscia di Gaza sono state danneggiate o distrutte. I governatorati di Gaza e Khan Younis hanno subito il maggior numero di distruzioni. La carestia [3] è imminente a Gaza, soprattutto tra le popolazioni isolate nel nord di Gaza, che sono state private dell'assistenza umanitaria.

Il 18 marzo, il partenariato IPC (Integrated Food Security Phase Classification) ha pubblicato le sue ultime previsioni sulla sicurezza alimentare. La conclusione è che fino a 1,1 milioni di persone a Gaza si trovano ad affrontare livelli catastrofici di insicurezza alimentare. Il rapporto evidenzia il rapido deterioramento delle condizioni di sicurezza alimentare, compreso un aumento di quasi l'80% del numero di persone che si trovano ad affrontare la più alta classificazione di insicurezza alimentare da dicembre, quando è stata condotta la valutazione iniziale. L'aumento è stato innescato dall'intensità delle ostilità, dall'accesso umanitario estremamente limitato e dalle gravi limitazioni alla fornitura di beni e servizi di base.

Secondo gli screening nutrizionali dell'UNICEF e dell'UNRWA di febbraio, i tassi di malnutrizione acuta tra i bambini nel nord di Gaza e a Rafah sono quasi raddoppiati in un solo mese. Il rapporto dell'IPC prevede inoltre un peggioramento dei tassi di malnutrizione a meno che gli aiuti non aumentino e raggiungano le popolazioni più vulnerabili e difficili da raggiungere.

Dopo l'annuncio dell'imminente carestia, non vi è stato alcun cambiamento significativo nel volume delle forniture in entrata a Gaza o nel miglioramento dell'accesso al nord. Nei primi 20 giorni di marzo una media di 159 camion umanitari al giorno hanno attraversato la Striscia di Gaza. Ciò rimane ben al di sotto della capacità operativa di entrambi i valichi di frontiera e dell'obiettivo di 500 al giorno, con sfide sia a Karem Abu Salem (Kerem Shalom) che a Rafah. La sicurezza nella gestione dei valichi è stata gravemente compromessa a causa dell'uccisione di diversi poliziotti palestinesi durante gli attacchi aerei israeliani vicino ai valichi all'inizio di febbraio.

Al 16 marzo, il numero totale dei colleghi dell'UNRWA uccisi dall'inizio delle ostilità era di 169, in aumento di uno.

Al 20 marzo, fino a 1,7 milioni di persone (oltre il 75% della popolazione) sono sfollate nella Striscia di Gaza, la maggior parte più volte. Le famiglie sono costrette a spostarsi ripetutamente in cerca di sicurezza. A seguito degli intensi bombardamenti e combattimenti israeliani a Khan Younis e nell'area centrale delle ultime settimane, un numero significativo di sfollati si è spostato più a sud.



Territori Occupati

Tra il 19 e il 20 marzo sono state registrate almeno 60 operazioni di ricerca e arresto delle ISF e 50 palestinesi detenuti. Tra questi figurano quattro bambini palestinesi che erano stati detenuti al Bab Al Zahra (Porta di Erode) nella Città Vecchia di Gerusalemme il 20 marzo, in un momento in cui la città è soggetta a misure di sicurezza rafforzate durante il Ramadan.

La notte del 20 marzo è stata una delle più sanguinose registrate fino ad oggi in Cisgiordania nel 2024. Cinque rifugiati palestinesi sono stati uccisi in due attacchi di droni delle ISF: tre nella città di Jenin e due nel campo di Nur Shams. Successivamente, nel campo di Nur Shams è stata lanciata un'operazione su larga scala di ricerca e arresto delle ISF, che ha ucciso altri due palestinesi, tra cui un bambino . La stessa sera, nel campo e nella città di Tulkarem, ha avuto luogo un'operazione che prevedeva l'uso di bulldozer corazzati, danneggiando le strade e le infrastrutture del campo.

Durante il periodo in esame si sono verificati numerosi scontri tra coloni israeliani e palestinesi, compresi attacchi a terreni e proprietà. Il 19 marzo, i coloni hanno preso il controllo di 20 strutture residenziali appartenenti a palestinesi ad Al Mu'arrajat, nella Cisgiordania centrale. Il 20 marzo, un contadino palestinese è stato aggredito fisicamente a Burqa, nel nord della Cisgiordania, e i coloni hanno appiccato il fuoco al suo veicolo.

Il 20 marzo, manifestanti israeliani si sono riuniti davanti all'ufficio locale dell'UNRWA in Cisgiordania e al quartier generale dell'UNRWA a Gerusalemme est.

In queste ore, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi in diverse città intorno a Jenin, allestendo posti di blocco militari e sequestrando alcune proprietà. Le incursioni hanno avuto luogo a Yabad, Araba, Al-Jalama, Faqoua, Beit Qad e Jalboun.





Crediti immagini: UNRWA