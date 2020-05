Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, da due giorni è sotto scorta.

Il motivo? Perché sui muri di Milano, nei giorni scorsi, sono apparsi un paio di murales con su scritto Fontana assassino, mentre sul web il presidente della regione è stato apostrofato più o meno in termini analoghi.

Così lo stesso Fontana, in tono epico, ha confermato la notizia:

«Alcuni quotidiani oggi scrivono che mi è stata assegnata la scorta. Confermo la notizia e sottolineo che non si tratta di una richiesta, ma di una decisione posta in essere dalle autorità competenti. Per me non cambia nulla, il mio lavoro prosegue con la stessa determinazione di sempre. Per il bene dei lombardi e della Lombardia».