Venerdí 14 gennaio il rapper catanese L'Elfo ha pubblicato per Magnitudo (powered by Time Records) in digitale e su YouTube "Saturno": il quarto video-episodio estratto dal suo nuovo progetto discografico Milord Ep, in arrivo prossimamente. Il singolo segue la pubblicazione negli scorsi mesi dei singoli Insonnia, Fragili e Scuola.

Nel proseguire questa serie TV musicale, il nuovo episodio prodotto da Angio & ERRE smorza i toni del precedente, più incentrato sulla relazione complicata che l’artista ha con se stesso, per dare spazio a una dichiarazione d’amore a cuore aperto. In un brano che ha tutto il sapore di una trascinante ballad pop arricchita da suoni elettronici, L’Elfo mette alla prova le sue rime su ulteriori sentieri sonori, senza porsi limiti.



Facendo sempre alcune premesse e riflessioni sulle proprie debolezze (Le cose che ho fatto mi hanno reso più grande / Altre cose che ho fatto mi hanno reso distante), Saturno esplode di tutto l’amore per la persona che L’Elfo ha accanto a sé. Ma da una visione quasi celestiale, questa relazione assume sempre più i tratti di una dipendenza (Tu sei vita, io morte), trascinando il protagonista verso situazioni dalle quali potrebbe non tornare indietro.

Il videoclip è, come i precedenti, a cura di Graziano Piazza.



BIO

Rosario Luca Trischitta, in arte L’Elfo, nasce a Catania nel 1990 e si avvicina alla cultura Hip Hop nel 2003, grazie alla passione per il writing. Intorno al 2007, attraverso il freestyle, si appassiona al rap. Nel 2009 e nel 2012 diventa campione regionale della competizione Tecniche Perfette. Nel 2009, con Punch forma i Double Damage. Il duo realizza numerosi progetti: Addio nel 2010, Nel bene e nel male nel 2013, Incattiviti EP nel 2014 e Rinascere nel 2016. Nel giugno 2014 pubblica L’Ignorapper, segnando il suo esordio da solista. Nella stessa estate vince a Roma le preselezioni del programma MTV Spit, doppiando il successo nella Super Tappa Milanese e sancendo il suo ingresso nel programma.

Tra il 2016 e il 2017, L’Elfo realizza svariati singoli: Mbare che dici, Sangue Catanese, Fuoco dell’Etna, Pi Tutti i Carusi, che mescolano ritmi del rap con rime in dialetto, conquistando con il primo singolo, Sangue Catanese, oltre 4.000.000 di views. A maggio 2017 partecipa alla seconda edizione del Mic Tyson - Freestyle Battle, arrivando secondo.

Il 2017 per l’Elfo è l’anno della consacrazione, con l’uscita di 12 video ufficiali. Nel 2018 pubblica il nuovo album Gipsy Prince. Il disco vanta oltre 13.000.000 di streaming su Spotify e altrettante visualizzazioni su YouTube. Nel luglio 2019 L’Elfo pubblica Black Summer Ep, 6 tracce regalate ai propri fan. Vangelo II Luka è l’ultimo album pubblicato per Universal l’11 settembre 2020, anticipato da tre singoli: Made in Catania, Come Gesù, Si cummatti.

Nel 2022, L’Elfo sta presentando i nuovi brani che comporranno il suo prossimo Ep: Milord.