‘Let Christmas shine!’ La nuova collezione di bijoux di Eles Italia dedicata alle festività natalizie

Marilyn che indossa un abito rosa, impreziosito da collana, orecchini e due braccialetti di diamanti, canta la famosa canzone “Diamonds are a girl’s best friend”, un inno ai diamanti, al loro valore e alla loro bellezza. ‘I diamanti sono i migliori amici delle ragazze’ per Marilyn Monroe ma, per molti, sono un lusso impossibile. Ci sono, però, monili altrettanto affascinanti e di tendenza come quelli proposti da Eles Italia, perfetti per artistici e pregiati regali di Natale. L’originalità ed il design delle forme sono il punto di partenza dei loro gioielli. Un tripudio di tonalità abbaglianti e un’atmosfera di joie de vivre vengono scanditi dal ritmo di suadenti monili molto peculiari e di grande impatto visivo. I bijoux sono colorati ed esaltano una femminilità maliziosa grazie ad una brillantezza cromatica sorprendente.

Cristalli e zirconi brillano sull’originale collier a forma di colletto da camicia rendendo straordinariamente chic anche il look più minimal; la collana in cristalli e piume per adornarsi con un tocco audace o più semplice con cristalli tondi colorati; gli intramontabili chokers in velluto nero o in seta con Swarovski centrale per una eleganza classica o di stile glam rock con piccole borchie e scintillanti cristalli colorati da indossare al collo o come fascia per capelli; ispirazione retrò per gli orecchini proposti in pietre semipreziose quali il corallo rosso, i cristalli e le perle Swarovski, le perle coltivate; design decisamente moderno per gli anelli che ‘vestono il dito’ con semplicità e raffinatezza.

Ogni bijoux è un pezzo unico, interamente lavorato a mano, per un mood infinito di emozioni e sensazioni…quest’anno fai brillare il tuo Natale con Eles Italia! L’intera collezione è in vendita sul sito ufficiale www.elesitalia.com

