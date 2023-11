Hai mai pensato a quanto potrebbe essere difficile promuovere un’attività locale nell’infinito oceano del digitale? Ti sei mai chiesto come trasformare quel piccolo negozio d’angolo in una gemma scintillante del web?

Non sei solo in questa battaglia.

Anche se può sembrare una sfida ardua, con gli strumenti giusti e una strategia ben congegnata, puoi effettivamente promuovere un negozio o qualsiasi altra attività locale. L’obiettivo? Attirare clienti nelle tue vicinanze e consolidare una solida presenza online.

Ti starai chiedendo: quale è l’obiettivo principale di sponsorizzare un’attività? Bene, al di là di aumentare la visibilità, l’obiettivo è convertire quella visibilità in clienti effettivi, aumentando le vendite e costruendo una clientela fedele.

E per farlo, esistono diversi canali e mezzi digitali, dai social media alle piattaforme di recensioni, passando per la pubblicità online e l’ottimizzazione per i motori di ricerca.

In questo articolo, ti guideremo attraverso tutto ciò che devi sapere per navigare con successo nel promuovere un’attività locale.

Sei pronto a iniziare?

Capire l’importanza di Google

Quando pensi alla parola “ricerca” online, quale è il primo nome che ti viene in mente? Per la stragrande maggioranza delle persone, è “Google”. Questo motore di ricerca ha trasformato il modo in cui cerchiamo e troviamo informazioni, prodotti o servizi. Se hai un’attività locale, non puoi permetterti di ignorare l’enorme potenziale di Google.

Essere visibili su Google può effettivamente determinare il successo o il fallimento dell’attività.

Ma quando parliamo di “Google”, non ci stiamo riferendo solo al motore di ricerca. Vediamo quindi i principali canali per promuovere un’attività locale su Google, ognuno dei quali offre opportunità uniche per le attività locali. Vediamoli più da vicino.

Pubblicità online su Google

Google Ads : Non si tratta semplicemente di annunci. Con Google Ads, hai la possibilità di creare campagne pubblicitarie mirate che vengono visualizzate proprio quando il tuo pubblico target sta cercando prodotti o servizi simili ai tuoi. Il vantaggio? Puoi raggiungere potenziali clienti proprio nel momento in cui sono pronti ad acquistare o a cercare un servizio.

: Pensalo come la tua scheda d’identità online. È un servizio gratuito che consente alla tua attività di apparire in modo prominente nelle ricerche locali e su . Oltre all’indirizzo e agli orari di apertura, puoi condividere foto, ricevere recensioni e fornire aggiornamenti su o eventi. In pratica, diventi più accessibile e attraente per i clienti nelle tue vicinanze. SEO (Search Engine Optimization): Mentre Google Ads ti consente di “pagare” per la visibilità, la SEO riguarda l’ottimizzazione del tuo sito web per farlo apparire naturalmente, o organicamente, nei risultati di ricerca. Ciò significa migliorare il contenuto, la struttura e la tecnica del tuo sito per renderlo più “gradito” a Google. Il vantaggio? Una volta che hai una solida presenza SEO, puoi attrarre visitatori senza dover pagare per ogni clic, a differenza degli annunci a pagamento.

Sfruttando questi canali di Google in modo efficace, puoi assicurarti che la tua attività locale non solo sia visibile, ma anche rilevante e attraente per il tuo pubblico di riferimento.

Vantaggi di Google Maps nel quadro di Google My Business

Nell’ambito di promuovere un’attività su Google, come abbiamo già accennato in precedenza con Google My Business, Google Maps riveste un ruolo cruciale. Non è un servizio riservato solo a pizzerie o ristoranti, ma è uno strumento strategico per ogni attività, dal negozio di abbigliamento al centro benessere, passando per l’artigiano locale.

Posizione: Oltre a mostrare ai clienti dove ti trovi fisicamente, Google Maps, integrato a Google My Business, fornisce indicazioni stradali, orari di apertura e altre informazioni utili che potrebbero incentivare una visita diretta al tuo punto vendita.

Recensioni: Come su Google My Business, anche su Maps i clienti possono lasciare feedback. Queste recensioni sono essenziali non solo per la tua reputazione online, ma anche per instaurare fiducia con potenziali nuovi clienti. Un cliente soddisfatto che lascia una recensione positiva è una pubblicità gratuita e potente per la tua attività.

Integrazione con Google My Business: La stretta connessione tra Maps e Google My Business offre un’esperienza unificata. Aggiornando le informazioni sull’uno, si riflettono automaticamente anche sull’altro. Questa sinergia permette di gestire in modo efficace la presenza online e di assicurare coerenza e chiarezza delle informazioni per i tuoi clienti.

Apparire su Google Maps è un passo fondamentale, per questo quando si parla di attività locali è spesso consigliato sponsorizzare la scheda Google my Business dell’attività, per raggiungere un pubblico estremamente pertinente e in prossimità della sede fisica.

Promozione tramite Social Media: Facebook, Instagram e TikTok

Nel panorama digitale odierno, i social media sono diventati strumenti imprescindibili per qualsiasi attività, in particolare per quelle locali. Facebook, Instagram e TikTok sono tra le piattaforme più influenti e offrono opportunità uniche per le attività di ogni dimensione.

Facebook, con la sua vasta base di utenti, permette di raggiungere una vasta gamma di persone. Puoi crescere organicamente interagendo con la tua community, partecipando a gruppi locali, e condividendo contenuti pertinenti. Oppure, puoi optare per inserzioni a pagamento per targettizzare specifici segmenti di pubblico e aumentare la tua visibilità.

Instagram è la piattaforma ideale per mostrare l’aspetto visivo della tua attività. Grazie alle Storie, ai post e ai Reels, puoi promuovere organicamente prodotti e servizi, creando un legame emotivo con i tuoi follower. Anche qui, le promozioni a pagamento possono ampliare la tua portata, in particolare attraverso post sponsorizzati e annunci nelle Storie.

Infine, TikTok è la nuova frontiera per attività locali che vogliono raggiungere un pubblico più giovane. Con contenuti creativi e accattivanti, la crescita organica è assicurata. Tuttavia, anche TikTok offre l’opzione delle inserzioni a pagamento, permettendoti di emergere tra i numerosi video virali.

Promuovere un’attività sui Social a pagamento

Mentre la promozione organica ha il vantaggio dell’autenticità e dell’engagement naturale, le inserzioni a pagamento ti offrono una portata e una precisione di targettizzazione che difficilmente si possono ottenere altrimenti.

Per un’attività locale, sfruttare le promozioni a pagamento può essere una mossa strategica, soprattutto se hai specifiche offerte o eventi in programma. Per esempio, un ristorante potrebbe promuovere una serata a tema o un negozio potrebbe annunciare saldi stagionali.

Tuttavia, è fondamentale bilanciare la spesa con il ritorno sull’investimento. Per piccole attività, combinare strategie organiche con campagne pubblicitarie mirate e ben pianificate può essere la chiave del successo sui social.

Promozione offline: metodi tradizionali per un’attività locale

Nell’era digitale, può essere tentante focalizzarsi solo sul web. Tuttavia, i metodi tradizionali di marketing e promozione, soprattutto per le attività locali, mantengono un valore inestimabile.

Volantini e brochure: La distribuzione in zone circostanti informa sulla tua attività. Puoi includere eventi, promozioni o sconti per invogliare visite.



Pubblicità locale: Gli annunci su giornali e riviste locali o le sponsorizzazioni in radio raggiungono un vasto pubblico locale e rafforzano la tua presenza nella comunità.



Partecipazione a fiere ed eventi comunitari: Essere attivi localmente ti permette di interagire direttamente con potenziali clienti e stabilire un legame personale.



Programmi di fedeltà: Con carte fedeltà o sconti, puoi incentivare ritorni e promuovere il passaparola.



Partnership con altre attività locali: Collaborare localmente aiuta a raggiungere nuovi clienti. Ad esempio, un caffè e una libreria potrebbero offrire sconti incrociati.



Segnaletica esterna: Vetrine accattivanti, insegne ben visibili e bandiere possono catturare l’attenzione dei passanti.

Combinare metodi tradizionali con quelli online offre una strategia completa e altamente efficace per accrescere visibilità e clientela.

Conclusione: L’equilibrio tra digitale e tradizionale

In un mondo in rapida evoluzione, dove il digitale si afferma come protagonista indiscusso, potrebbe sembrare che le strategie tradizionali di marketing abbiano perso il loro valore. Ma come abbiamo visto, ciò è lontano dalla verità.

Promuovere un’attività locale richiede una combinazione astuta di tecniche digitali, come l’ottimizzazione su Google e la presenza sui social media, insieme agli approcci tradizionali che hanno resistito alla prova del tempo.

Mentre le piattaforme digitali offrono una portata senza precedenti e la capacità di interagire in tempo reale con i clienti, i metodi tradizionali costruiscono una presenza tangibile e una connessione diretta con la comunità locale. Entrambi gli approcci hanno i loro punti di forza unici, e combinati insieme, possono portare alla creazione di una strategia di marketing robusta e ben arrotondata.

In definitiva, per massimizzare il successo di un’attività locale, è fondamentale abbracciare sia le innovazioni digitali che i metodi tradizionali, garantendo una promozione efficace e una relazione duratura con i clienti. Che tu stia appena iniziando o stia cercando di espandere la tua attività, ricorda sempre che un equilibrio tra il digitale e il tradizionale può offrirti il meglio di entrambi i mondi.