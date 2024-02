Domenica 4 febbraio alle ore 21.30 in diretta su Cusano Italia TV (Canale 264 del digitale terrestre), torna l’appuntamento con “Crimini e Criminologia”: un programma curato e condotto da Fabio Camillacci e Gabriele Raho.

Questa settimana, puntata speciale dedicata all’orrore di Macerata: l’omicidio di Pamela Mastropietro. Nei giorni scorsi infatti si è pronunciata la Corte di Cassazione e adesso è definitivo l’ergastolo per Innocent Oseghale, l’uomo accusato di omicidio e violenza sessuale nei confronti della 18enne romana uccisa, fatta a pezzi e messa in due trolley dal nigeriano il 30 gennaio 2018.

I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso dell'imputato sull’aggravante della violenza sessuale. I giudici in particolare, questa volta erano chiamati a esprimersi in merito all'accusa di violenza sessuale a carico dell’imputato, già ritenuto responsabile in via definitiva dell'omicidio della giovane.

Nel 2022, pur riconoscendo la responsabilità dell’imputato per l’omicidio, la Cassazione aveva infatti disposto un nuovo esame in appello-bis sull’aggravante della violenza sessuale. La Corte d'Appello di Perugia, nel febbraio dello scorso anno, aveva ribadito per l'uomo anche l'accusa di stupro. Così i giudici della Suprema Corte sono stati chiamati a vagliare l'istanza di impugnazione avanzata dal difensore di Oseghale. La Cassazione ha pertanto reso definitiva la sentenza ritenendo sussistente anche l'aggravante della violenza sessuale per Pamela. L’uomo è detenuto nel carcere di Forlì. Un focus verrà dedicato anche al fenomeno della mafia nigeriana.

Ne parleremo con l’avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia nonché zio di Pamela, il tossicologo consulente di parte professor Carmelo Furnari, l’antropologa culturale Tiziana Ciavardini, e il professor Vincenzo Musacchio, criminologo forense, docente di diritto penale e grande esperto di Mafia .

Poi consueto appuntamento con la rubrica “Lente d’ingrandimento” insieme a due esponenti dell’Osservatorio Criminologico di Crimini e Criminologia: la psicoterapeuta, criminologa e giornalista Barbara Fabbroni e il criminologo e giornalista Michel Maritato.

Da non perdere il reportage di Aurora Vena sui luoghi di Pamela. E questa settimana torna anche l’appuntamento con una rubrica molto seguita dai telespettatori di Cusano Italia TV: “Crimini nei cieli”.

Anzi, stavolta è il caso di parlare di “Gialli nei cieli”, perché se avete creduto che i gialli sono solo quelli di Agatha Christie o di Maigret, dovrete ricredervi.

Nella storia dell’aviazione civile sono avvenuti “incidenti” degni della penna del più abile dei scrittori di romanzi gialli , e in questa puntata l’esperto sicurezza volo Antonio Bordoni, ce ne darà una prova eclatante; ci parlerà infatti di un’incredibile storia di un incidente aereo che in pratica fu causato da un marito che voleva sbarazzarsi della moglie, mettendo in atto un diabolico piano...