Le attività commerciali chiuderanno nei giorni festivi? Amazon intanto inaugura anche a Roma la spesa da casa 7 giorni su 7

Dalle 8 di mattina a mezzanotte, sette giorni su sette. Dopo Milano, anche a Roma i clienti Amazon abbonati al servizio Prime potranno fare la spesa scegliendo tra oltre 8.000 prodotti degli store Pam Panorama, che verranno consegnati loro alla porta di casa, a qualunque piano, entro un'ora o in una finestra a scelta di due ore.

La consegna entro un'ora (nelle aree in cui è disponibile) sarà effettuata al costo di 7,99 euro, mentre la consegna in finestre di due ore sarà senza costi aggiuntivi se la spesa è superiore a 50 euro e fino a fine 2018 anche per ordini superiori a 25 euro.

Che cosa si può acquistare? Tutto quello che si acquisterebbe andando a fare la spesa in un supermercato: prodotti alimentari, compresi articoli freschi o freschissimi come le primizie, prodotti tipici del territorio e prodotti per la cura della persona e della casa.





Così ha descritto l'iniziativa Mariangela Marseglia, country manager di Amazon.it e Amazon.es:«Siamo orgogliosi di rendere da oggi disponibile Prime Now anche ai nostri clienti Prime di Roma. Grazie all'importante accordo con Pam Panorama, i clienti hanno la possibilità di scegliere tra oltre 8.000 prodotti di uso quotidiano, tra cui anche i freschi, che possono essere consegnati direttamente a casa al piano entro un’ora o in finestre di due ore.L’Italia è il secondo Paese in Europa in cui Prime Now è stato reso disponibile, nella città di Milano. Grazie a questa estensione di Prime Now, d’ora in poi anche i clienti romani iscritti ad Amazon Prime possono usufruire del nostro servizio di consegne ultra-veloci, oltre ai numerosi benefici di cui possono già godere grazie all’abbonamento Prime.»





Questo, invece, il commento di Gianpietro Corbari, amministratore delegato di Pam Panorama:«La collaborazione con Amazon, già avviata da diversi mesi, si consolida oggi ancora di più. Il nostro payoff – La Vita Spesa al Meglio – sottolinea l’impegno quotidiano nell’offrire prodotti, servizi e soluzioni per migliorare la qualità della vita, qualità che passa anche dalmodo in cui si fa la spesa, ambito digital incluso.Riteniamo che Amazon sia il partner giusto per contribuire a far crescere il nostro business online e siamo contenti che questo accordo nasca proprio quest’anno che stiamo festeggiando il nostro 60° Anniversario.»



A questo punto, il dibattito sulle chiusure domenicali e festive delle attività commerciali che si è creato dopo l'annuncio dell'attuale Governo di voler rivedere la liberalizzazione relativa agli orari di apertura appare, se questo è il "futuro", del tutto inutile, se non surreale. Oltretutto diverrebbe anche un incentivo per promuovere le attività di Amazon a danno dei concorrenti.