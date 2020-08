"Le scene di assembramento e di affollamento ci hanno fatto prevedere l'aumento dei contagi. L'aumento è preoccupante, ma ancora controllabile. L'assembramento in discoteca, di certo, ha contribuito a diffondere il virus".

Questo è quanto ha detto questa mattina durante la sua partecipazione alla trasmissione Agorà Estate, su Rai 3, Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università Cattolica e consulente del Ministero della salute.

Ma non solo. Ricciardi, infatti, ha parlato anche delle conseguenze del contagio in relazione alla ripresa delle attività didattiche in presenza, oltre che sulle prossime elezioni di settembre:

"Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco. Ma in altri Paesi. come la Spagna o la Croazia. si è rialzata moltissimo. In quei Paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora sì, e a maggior ragione si potrà votare se tutte le fasce di età, soprattutto quella tra i 20 e i 40 anni, modificheranno positivamente i propri comportamenti. Se questo viene fatto sicuramente si potrà andare a votare e sicuramente si potrà riprendere la scuola. Se invece questo non succede e la circolazione del virus riaumenta, ci troveremo nelle condizioni, come in altri Paesi, in cui queste attività sono messe a rischio".