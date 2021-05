Ogni donna è una Venere, e deve amare prima di tutto sé stessa. L’ecomurales del noto street artist peruviano Carlos Atoche – la sua opera più grande nella Capitale – è stato svelato oggi a Largo delle Sette Chiese, nel cuore del quartiere Garbatella, è dedicato alla consapevolezza del proprio corpo e alla cura di sé, ed è soprattutto un invito alla prevenzione per cui Susan G. Komen Italia lavora senza sosta da oltre vent’anni.

Il progetto è stato ideato e interamente sostenuto da McArthurGlen - Castel Romano Designer Outlet e curato da Yourban 2030 – no profit all’avanguardia nella street art sociale ed ecosostenibile – con il patrocinato dal Municipio Roma VIII – Roma Capitale.

McArthurGlen - Castel Romano Designer Outlet, da tre anni al fianco di Susan G. Komen Italia, ha fortemente voluto questo progetto. “Abbiamo scelto di regalare alla nostra città l’opera di un grande street artist, che possa ricordare ogni giorno a tutte le donne l’importanza della prevenzione e della cura di sé. Siamo felici di dedicarla a Susan G. Komen Italia, che realizza da anni un lavoro straordinario dedicato alla prevenzione e cura della donna” – dichiara Enrico Biancato, Centre Manager di McArthurGlen - Castel Romano Designer Outlet – “Da sempre l’universo femminile è centrale nella vision del gruppo McArturGlen: ci pregia menzionare, al riguardo, che oltre il 70% delle risorse che con il loro lavoro determinano il successo di McArthurGlen sono donne”.

L’opera #AMORETCURA è maestosa e intima allo stesso tempo. Per millenni Afrodite è stata rappresentata semicoperta da un mantello, con un’espressione solenne e sacrale che esalta il forte senso di dignità della dea: qui il drappeggio lascia scoperto il seno ed è sorretto dalla mano della Venere, in un gesto di protezione e di cura di sé.

Atoche rivisita e attualizza l’arte classica interpretando la figura di Venere in modo visionario, conferendole una vitalità propria dell’arte sudamericana. La figura è potente, addolcita dallo stile pittorico, con colori predominanti nella gamma del magenta.

“Con questa immagine ho cercato di restituire, in modo poetico, la potenza femminile e la capacità dell'universo donna di affrontare tutte le difficoltà, semplici o complesse che esse siano” – racconta Carlos Atoche - “Ho voluto rappresentare la cura di sé ma anche l’energia della donna che resiste in un mondo patriarcale ed ostile. Così attraverso i secoli, oggi come ieri, ogni “Venere” ha conquistato diritti e spazi negati, combattendo non solo per liberarsi dalle regole maschiliste imposte dal sistema, ma soprattutto per ritrovare un equilibrio all'interno del proprio mondo interiore”.

A supporto concreto dell’iniziativa, oggi a Largo delle Sette Chiese è presente la Carovana della Prevenzione di Komen Italia che, grazie alla collaborazione di personale sanitario specializzato, offrirà per tutto il giorno visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici oltre a consulenze nutrizionali per il mantenimento di un sano stile di vita. Da domani a venerdì la carovana si sposterà a Castel Romano Designer Outlet nel tradizionale appuntamento con la prevenzione offerto a clienti e anche per tutte le nostre donne che lavorano presso il nostro outlet.

La prevenzione può salvare la vita non è solo un modo di dire. Oltre un terzo dei tumori del seno potrebbero essere evitati con uno stile di vita salutare. Con la diagnosi precoce le percentuali di guarigione superano il 90%. Per questo, da oltre 20 anni, Susan G. Komen Italia si impegna a promuovere l’importanza della Prevenzione, ad offrire esami diagnostici gratuiti con la carovana della prevenzione e a far conoscere quelle piccole azioni quotidiane che possono aiutare a proteggere la propria salute.

“L’arte ha un grande potere terapeutico ed è per questo che da anni Komen Italia promuove iniziative in grado di unire i mondi della salute e della cultura al fine di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione da punti di vista differenti e complementari” – dichiara il Prof. Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia e direttore del Centro di Senologia della “Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS” di Roma. “Per superare più rapidamente le tante criticità dall’emergenza sanitaria è fondamentale unire le forze e voglio quindi ringraziare sentitamente Castel Romano Designer Outlet, il Centro McArthurGlen della Capitale e Yourban 2030 per la realizzazione di questo bellissimo progetto che attraverso un nuovo grande murales dedicato alla Venere della Prevenzione, simbolo universale della bellezza, unisce riqualificazione urbana e promozione della salute femminile e invita al tempo stesso a prendersi cura del proprio benessere psicofisico e dell’ambiente”.

Da non sottovalutare il valore ecologico del murales. Come in tutti i suoi progetti artistici, Yourban 2030 ha utilizzato esclusivamente pitture Airlite, una tecnologia che si applica come una pittura su qualsiasi superficie trasformando ogni parete in un depuratore naturale, riducendo gli ossidi di azoto, principale causa di morte derivante dall’inquinamento dell’aria. Un ecomurales di 100 mq, come quello realizzato qui in Largo delle Sette Chiese elimina lo smog di circa 21 auto benzina “Euro 6” al giorno. “Per la prima volta in Italia, possiamo dire che l'Arte è Prevenzione” - dichiarano Veronica De Angelis e Maura Crudeli, Presidente e Vicepresidente di Yourban 2030 - Roma, da oggi, ha una nuova Venere, un’opera d’arte che non solo ha la missione di ricordare a tutte le donne che la prevenzione è importante, ma anche un’opera che attivamente purifica, al tempo stesso, l’aria da quelle emissioni che, come è ampiamente dimostrato, pregiudicano fortemente la salute, aumentando le possibilità di malattie anche gravi. Per questo Yourban 2030 ha sposato, insieme a McArhurGlen - Castel Romano Designer Outlet e Susan G. Komen Italia

#AMORETCURA, coerente con la sua mission: riqualificare e qualificare, agire rispondendo ai punti dell’Agenda2030, attraverso l’Arte e la Bellezza, facendo incontrare l’imprenditoria con l’impegno, nel segno della responsabilità sociale”.

"Un grande onore accogliere la Carovana della Salute di Susan G. Komen Italia, impegnata per la lotta al tumore al seno, e farlo con un segno tangibile che metta radici nella nostra comunità territoriale - dichiara Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII - “Accanto alla sede del consultorio di Garbatella, a Largo delle Sette Chiese, grazie al lavoro di Yourban 2030 e al sostegno di McArthurGlen - Castel Romano Designer Outlet, Komen Italia porterà la sua Carovana, mentre una nuova opera di street art verrà inaugurata proprio nello stesso giorno: #AMORETCURA realizzata dal grande street artist Carlos Atoche.

Un'opera che raccoglie il messaggio importante della campagna e lo unisce all'impatto ambientale che Yourban 2030 porta per la terza volta nell'VIII Municipio. Un momento in tutta sicurezza in cui prenderci cura della nostra comunità e della città con la Carovana della Prevenzione di Komen”

Per ogni donna la prevenzione deve essere al primo posto per vivere il proprio corpo a pieno e in serenità. Felici di essere al fianco di Susan G. Komen Italia per questa importante iniziativa alla quale presto seguiranno delle altre" conclude Michela Cicculli, Assessora alle Politiche di Genere del Municipio Roma VIII.

Anche in questo progetto, McArthurGlen conferma il suo impegno a sostenere l’empowerment femminile, a tutti i livelli, e l’arte come sintesi universale dei valori sociali, mai come in questo momento portatori di sviluppo e di pace.