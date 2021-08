Il Green Pass obbligatorio dal 1 settembre per trasporti, docenti, personale scolastico e studenti universitari ha uno sconfitto: Matteo Salvini.

Se uno volesse cercare Green Pass sui profili social di Salvini e della Lega riuscirà a trovare ben poco al riguardo. Bisogna allora ricorrere ai motori di ricerca. In quel caso, miracolosamente, troviamo quello che sul Green Pass Salvini aveva detto fino a poco tempo fa e di cui, incredibilmente, si deve essere dimenticato nelle ultime ore, salutando come una vittoria quanto deciso dal Governo nel CdM di giovedì 5 agosto.

Infatti, come riporta il Giornale, Salvini avrebbe salvato la stagione turistica intestandosi come successo l'aver spostato - dice lui - l'utilizzo del Green Pass obbligatorio sui mezzi pubblici ad inizio settembre e la possibilità per ristoranti e bar degli alberghi di non richiederlo ai propri clienti a partire dal 6 agosto... una norma che, come riporta il leghista Claudio Borghi, nel decreto del Governo non esiste.

Ma che diceva Salvini sul Green Pass?

Sky tg24, 14 luglio: "Green pass, Salvini: no a modello Francia"...

Il Messaggero, 19 luglio: "Green pass e vaccino obbligatorio, Salvini: «Non ha senso...»"...

Ansa, 23 luglio: "Non possiamo limitare gli italiani che non ce l'hanno"...

Ansa, 27 luglio: "Salvini, green pass a scuola? non scherziamo"...

E via di questo passo! Claudio Borghi, più onestamente, ammette la sconfitta, parlando di vergogna e chiedendo scusa a nome della Lega, oltre ad annunciare che lui il decreto del Governo non lo voterà:

Naturalmente, seppur in silenzio, Giorgia Meloni ringrazia.