Un mese dopo i devastanti terremoti che hanno colpito Siria e Turchia, in cui hanno perso la vita più di 50mila persone e più di 100mila sono rimaste ferite, migliaia di famiglie vivono ancora in rifugi temporanei e faticano a procurarsi cibo e altri beni essenziali. Questo l'allarme lanciato da Save the Children.

I terremoti del 6 e del 20 febbraio hanno colpito 24,4 milioni di persone, tra cui 6,2 milioni di bambine e bambini. Le successive scosse di assestamento hanno causato altri sfollamenti e aggravato ulteriormente i bisogni delle comunità colpite.

Le famiglie colpite dal terremoto trovano difficoltà anche a procurarsi cibo perché ce n'è poco nei mercati locali, anche a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti più richiesti. In alcuni distretti della Siria settentrionale fortemente colpiti dal terremoto, come Harim, Jandaris e Sheikh Al-Hadid, c'è una disponibilità limitata o nulla di generi alimentari di base.

"Questa è una crisi nella crisi. I terremoti hanno devastato aree in cui i bambini e le loro famiglie stavano già affrontando enormi difficoltà a causa di 12 anni di conflitto e crisi economica", ha dichiarato Kathryn Achilles, Direttore di Advocacy, Media e Comunicazione di Save the Children Siria. "La maggior parte delle famiglie che sono state colpite più duramente sono già state costrette a fuggire dalle loro case più volte e hanno sopportato condizioni di vita difficili. Non c'è tempo da perdere, è fondamentale aiutarle a ricostruire le loro vite ora".

In Turchia, la maggior parte delle famiglie sfollate e rimaste senza casa a causa del terremoto - si stima che siano 2,2 milioni – in questo momento lottano per sopravvivere. Centinaia di insediamenti, costituiti da tende o container prefabbricati, sono stati allestiti in tutta Hatay e in altre province colpite dal terremoto, perché le famiglie che non sanno dove andare.

Le continue scosse di assestamento impediscono anche alle persone le cui case non sono state danneggiate dal sisma di rientrare, aumentando il numero di sfollati che hanno bisogno di riparo e assistenza.

"Stiamo assistendo a un numero sempre maggiore di persone che si riuniscono nei campi, già sovraffollati", ha dichiarato Ayse Kocak, Responsabile di zona di Save the Children nella provincia di Hatay. "Nei pressi di Antakya, in alcuni casi, tre o quattro famiglie vivono in una sola tenda. Molti non hanno acqua pulita o strutture per lavare i vestiti. Alcune famiglie ci hanno detto che stanno lottando persino per procurarsi la farina per fare il pane. Stiamo lottando contro il tempo per evitare gli impatti secondari dei terremoti. Il mondo deve farsi avanti e fornire un sostegno internazionale immediato", ha concluso Ayse Kocak.

L'impatto dei terremoti sui bambini e sulle famiglie della regione . riciordano dall'Unicef - è stato catastrofico, lasciando centinaia di migliaia di persone in condizioni disperate. Molte famiglie hanno perso le loro case e vivono ora in rifugi temporanei.

Nella sola Turchia, oltre 1,9 milioni di persone sono ospitate in rifugi temporanei con accesso limitato a servizi di base come acqua, servizi igienici e medici nelle aree colpite. 2,5 milioni di bambini nel Paese hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente.

"Le famiglie costrette a lasciare le loro case a causa del terremoto, hanno trascorso le ultime quattro settimane preoccupandosi di sopravvivere, con le loro vite sospese mentre le scosse di assestamento continuano a farsi sentire", ha dichiarato il Direttore Regionale dell'Unicef per l'Europa e l'Asia Centrale, Afshan Khan. "È ora fondamentale fare tutto il possibile per aiutare le famiglie a ricostruire le loro vite, fornendo ai bambini un supporto psicosociale, facendoli tornare a studiare al più presto e garantendo loro una certa stabilità in mezzo al caos".

In Siria, si ritiene che più di 500.000 persone siano state costrette ad abbandonare le loro case a causa dei terremoti. Le case di molte famiglie sono state distrutte e molti bambini hanno paura di tornare nelle abitazioni danneggiate a causa delle continue scosse di assestamento. Anche prima dei terremoti, la Siria aveva il maggior numero di sfollati interni al mondo, con 6,8 milioni di persone sfollate, tra cui quasi tre milioni di bambini. In tutta la Siria, più di 3,7 milioni di bambini sono stati colpiti dalle scosse.

"Anche prima di questi terremoti catastrofici, i bisogni umanitari dei bambini siriani erano più alti che mai", ha dichiarato il Direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa Adele Khodr. "Mentre ci avviciniamo a 12 lunghi anni di conflitto, milioni di famiglie vivono sull'orlo della catastrofe, con la sensazione che il mondo si sia dimenticato di loro. Dobbiamo sostenere queste famiglie a lungo termine, aiutandole a raccogliere i pezzi delle loro vite".

Il numero di bambini uccisi e feriti durante i terremoti e le loro conseguenze non è ancora stato confermato, ma è probabile che sia di molte migliaia. Il bilancio complessivo delle vittime dei terremoti e delle scosse di assestamento ha raggiunto più di 50.000 persone, con migliaia di altri feriti e distruzione massiccia di edifici e altre infrastrutture essenziali.



Save the Children sta rispondendo all'emergenza con i partner locali, fornendo assistenza urgente e salvavita sia in Turchia che in Siria, dove finora ha raggiunto più di 165mila persone. In Turchia, Save the Children sta sostenendo i bambini e le loro famiglie in alcune delle province più colpite, come Hatay e Gaziantep. L'Organizzazione sta lavorando con partner locali e in stretto coordinamento con il governo per sostenere la risposta all'emergenza nazionale, fornendo acqua, tende, coperte, materassi, pannolini, prodotti sanitari, stufe, legna da ardere e indumenti caldi. Inoltre, i nostri operatori stanno facendo in modo che i bambini e le loro famiglie possano mantenersi sani e protetti da malattie e disturbi, fornendo acqua potabile e articoli essenziali per l'igiene e i servizi igienici.

L'Unicef ha raggiunto quasi mezzo milione di persone con servizi e forniture salvavita per l'acqua e i servizi igienici, anche attraverso il trasporto di acqua, la gestione dei rifiuti solidi, la pulizia delle fosse biologiche e la fornitura di kit igienici per le famiglie e altre forniture salvavita in tutta la Siria. Oltre 294.000 persone, comprese quelle che hanno trovato riparo nei rifugi, sono state raggiunte con forniture essenziali e consulti medici attraverso i centri sanitari e i team sanitari mobili sostenuti dall'Unicef. Più di 130.000 bambini sotto i cinque anni sono stati assistiti con servizi di nutrizione nelle aree colpite dal terremoto. L'Unicef ha inoltre fornito a più di 100.000 bambini e a coloro che se ne prendono cura un sostegno psicologico, tra cui primo soccorso psicologico, attività ricreative, sostegno psicosociale per la salute mentale e sessioni di sostegno alla genitorialità. Forniture per l'istruzione e kit ricreativi da distribuire nelle scuole e nei rifugi per dare ai bambini la possibilità di continuare a imparare.