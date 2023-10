Il Real Madrid vince in rimonta per 3-2 la sfida che martedì sera, in trasferta al Maradona, vedeva impegnata la squadra di Ancelotti contro il Napoli, portandosi così in testa nel Gruppo C della Champions 2023/24.

Gli spagnoli, dopo due partite sono a punteggio pieno, seguiti dal Napoli e dai portoghesi del Braga che anche loro ieri hanno superato in trasferta l'Union Berlin, sempre con il risultato di 3-2.

È stato il Napoli, con Leo Ostigard, ad aprire le marcature per i partenopei, ma alla fine del primo tempo il Real è in vantaggio per 2-1, grazie alle reti di Vinicius Junior e Jude Bellingham, schierato da Ancelotti come falso nueve, che però ha segnato su azione individuale iniziata da metà campo.

Il Napoli pareggia nella ripresa, con il Real che bada soprattutto a difendersi, grazie ad un tiro dagli 11 metri trasformato da Piotr Zielinski per un rigore inesistente assegnato dall'arbitro dopo esser stato richiamato al Var. Da segnalare al riguardo le proteste di Ancelotti a fine gara con gli arbitri in campo. Ma a 12' dalla fine una sassata di Federico Valverde che colpisce la traversa, rimbalzando poi sulla schiena di Meret, porta il Real sul definitivo 3-2.

Così il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha commentato la sconfitta:

"Non penso sia il risultato giusto, il pareggio lo sarebbe stato, ma questo è il calcio. Abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra. Non è un problema aver preso il primo gol, noi costruiamo da dietro e sbagliare fa parte del gioco, ma sull'1-1 ci siamo aperti troppo, ci siamo fatti imbucare. In quel momento, abbiamo sofferto e abbiamo preso gol. Poi bene il rientro dopo l'intervallo: aggressivi, con palleggio, di movimento. Potevamo anche vincerla. Non parlo dell'arbitro, anche se ci sono stati due episodi: c'è il rigore per noi su cui si può parlare, ma sul corner del 3-2 poteva esserci fallo di Rudiger su Olivera. Forse le cose si pareggiano".

Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laureentis ha parlato dopo l'incontro, facendo i complimenti ad Ancelotti e ribadendo che per Osimhen è pronto il rinnovo: "Il problema a Napoli - ha detto - non è per chi rimane ma per chi decide di andare via che spesso non trova le stesse condizioni che vive qui".





Crediti immagine: twitter.com/MatteoSorrenti/status/1709496077148463542/photo/1