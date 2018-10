Ludovica Pagani alla LUISS Roma per raccontare il suo successo

Per raccontare il suo crescente successo come influencer, Ludovica Pagani sarà protagonista di una lezione / incontro con gli studenti alla prestigiosa LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli) di Roma.

L'incontro, previsto per il 30 ottobre alle 15, sarà moderato dal Professor Daniel Edward Korschun, che alla LUISS insegna Marketing e avrà tra i protagonisti anche Valentina Cammarata di Futura Management, che supporta tutta l'attività di Ludovica e l'attività social di diversi personaggi di successo. Valentina racconterà cosa c'è dietro un settore in crescita verticale come l'influencer marketing. Dalla pianificazione dei post all'attività commerciale le attività sono molteplici.



"Sono davvero felice di poter raccontare in una università attenta alle nuove tendenze come la LUISS cosa fa davvero ogni giorno una influencer", racconta Ludovica Pagani. "Risponderò poi alle domande dei ragazzi, che saranno sicuramente piene di spunti interessanti. Infatti, se i social fanno ormai parte della vita di ognuno di noi, solo chi si interessa di marketing è interessato a capire come funzionano davvero certe dinamiche".





Chi è Ludovica Pagani



Ludovica Pagani è considerata una delle principali influencer italiane. Su Instagram ha oltre un milione e 500.000 fan. Ognuna delle sue stories viene visualizzata mediamente da 350.000 persone, mentre i suoi post generano qualcosa come 47 milioni di impression alla settimana con una copertura media di 1.600.000. Nata a Bergamo il 25 giugno del 1995, ha frequentato il Liceo Linguistico ad indirizzo Giuridico ed Economico per poi iscriversi all'università di Management a Milano. Nel 2016 ha iniziato l'attività di influencer sui social collaborando con diversi brand di moda.

Ha poi condotto una serie web serie, We live shopping e co-condotto Milanonow, un programma in onda su Telelombardia. E' da sempre legata all'universo dello sport. Nel 2017 ha iniziato la co-conduzione del programma sportivo Gokartv su Sportialia e ad ottobre 2018 ha partecipato come inviata a Quelli che il Calcio (Raidue). Il suo canale YouTube, creato a metà maggio 2018, all'inizio di settembre ha già totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni e ha oltre 160.000 iscritti.





www.instagram.com/ludovicapagani

www.facebook.com/LudoPagani/

www.youtube.com/ludovicapagani