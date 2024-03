In qualità di membro ufficiale della White House Historical Association (WHHA), prima o poi me lo sarei dovuto aspettare. Il presidente Steward McLaurin me l’ha fatta di nuovo.

Era il 12 settembre 2023, quando aprii il messaggio appena giunto su Gmail. Il titolo era da sogno: “Invitation from The First Lady for an event celebrating the 2023 White House Historical Associaton's Presidential Sites Summit on Monday, September 25”. Firmato “White House Social Office RSVP”.

Mai un evento tanto inaspettato trafisse il quieto scorrere della mia esistenza umana.

Assurdo: da Orta Nova in Provincia di Foggia in Puglia direttamente alla Casa Bianca, neanche fossi stato un ragguardevole Capo di Stato.

Ma lo dico o non lo dico ai miei parenti ed ai miei amici? O devo serbare il massimo silenzio? E via dicendo, una pletora di interrogativi “semi-esistenziali” cominciarono ad elucubrarsi nel mio povero (ed ora affollato) cervello.

In aggiunta, lessi:“Requisiti di ingresso: cittadini statunitensi di età pari o superiore a 18 anni, devono presentare una patente di guida valida, un'identificazione militare o un passaporto statunitense. I cittadini statunitensi di età inferiore ai 18 anni non sono tenuti a presentare un'identificazione governativa, ma devono essere accompagnati da un genitore o tutore.

Gli stranieri indipendentemente dall'età, devono presentare un passaporto valido, una carta di registrazione stranieri o un'identificativo del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Eventuali discrepanze tra le informazioni fornite e le informazioni riportate sul documento d'identità governativo ritarderanno il processo di ingresso. Abbigliamento: formale”.

Eppoi, l'invito ufficiale nel pieno sbigottimento personale: "La First Lady richiede il piacere della Sua Compagnia per l’evento che celebrerà il White House Historical Association’s Presidential Sites Summit 2023 che si terrà presso la Casa Bianca martedì 25 settembre 2023 alla 16."

Mi scagliai subitaneamente in una zona appartata del luogo pubblico dove mi trovavo e smanettai sul mio cellulare intelligente per portare a termine, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure online per la registrazione e conferma dell’accettazione del prestigiosissimo invito. Il risultato fu la conferma da parte del RSVP della Casa Bianca.

La mia felicità, gioiosità, ipersoddisfazione ed orgoglio personale erano ai massimi dell'empirea volta celeste.



TO BE CONTINUED...