Negli ultimi giorni, ActionAid insieme alle organizzazioni partner ha continuato a distribuire alle donne e alle ragazze che sostengono i cosiddetti vital dignity kits - con prodotti per i bisogni essenziali come i vestiti e il sapone, assorbenti per il ciclo mestruale - e i kit per l'inverno, che includono coperte e giacche calde. Si stanno anche preparando a potenziare i loro servizi psicosociali per aiutare le persone ad affrontare il trauma mentale ed emotivo.

Il dottor Mohammed Salha, direttore ad interim dell'ospedale Al-Awda, partner di ActionAid, ha detto: "Sono arrivati più di 100 feriti e oltre 25 corpi sono stati tirati fuori da sotto le loro case e dalle strade. E ci sono ancora centinaia di corpi da identificare... Le persone recuperate sotto le macerie sono solo quelle nelle vicinanze dell'ospedale. Alcune delle loro famiglie hanno portato le loro spoglie qui".

L'ospedale Al-Awda, che è l'unico ancora funzionante nel nord di Gaza dopo che gli ospedali Kamal Adwan e indonesiani sono stati messi fuori servizio, ha bisogno di forniture mediche vitali, attrezzature e carburante in modo da poter continuare a fornire interventi e cure salvavita, che comprendono l'assistenza alla maternità. Il dottor Salha ha proseguito: "Stiamo ristrutturando l'ospedale e portando alcune attrezzature in modo da poter fornire i servizi che finora erano sospesi".

Le sfide che attendono Gaza sono enormi. Inoltre, la gente comincia a frugare tra le rovine e c'è un alto rischio di pericolo da ordigni inesplosi: l'ONU stima che ci potrebbero essere fino a 7.500 tonnellate di munizioni inesplose sparse sulla striscia.

Riham Jafari, coordinatrice advocacy e comunicazione di ActionAid Palestina, spiega:

"Gaza ha perso tutto, e ha bisogno di tutto. Cibo, acqua, medicine, carburante, ripari, materiali per la ricostruzione e altri beni essenziali devono essere ammessi a Gaza immediatamente, e tutti i valichi di frontiera terrestri, compreso il valico di Rafah, devono essere riaperti. Il cessate il fuoco non segna la fine di questa crisi. Segna invece l'inizio di un nuovo capitolo in cui ogni singolo palestinese a Gaza si trova ad affrontare il difficile compito di accettare le perdite e la devastazione che 15 mesi di brutalità hanno causato nelle loro vite. Deve essere il primo passo verso un cessate il fuoco permanente e duraturo a Gaza."





Fonte: ActionAid