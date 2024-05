Caos 9º posto, Sky/DAZN concordano: “Porta in Conference se la Fiorentina vince la coppa”

Le speranze europee per il Napoli potrebbero non essersi ancora esaurite. Oltre la possibilità, remota, di scavalcare la Fiorentina all'ottavo posto (attualmente a +2 con una gara in meno), c'è anche un altro scenario che garantirebbe la qualificazione alla prossima Europa Conference League. Infatti, come riportato da DAZN e Sky, se la formazione di Italiano dovesse vincere la finale contro l'Olympiacos, allora il nono posto in campionato diventerebbe valido per la Conference.

Un tema non ancora chiarissimo, alcuni ipotizzavano che la vittoria della Conference della Fiorentina non desse acesso alla suddetta competizione per la nona classificata in Serie A, ma su cui le redazioni di DAZN e Sky hanno chiarito con fermezza. Anche il giornalista Stefano Borghi si è espresso durante il commento di Torino-Milan: "Il Torino con una vittoria supererebbe il Napoli al nono posto, nono posto che di per sè non porta a nulla. Ma all'ottavo c'è la Fiorentina, e se la Fiorentina come tutti ci auguriamo dovesse vincere la Conference in finale con l'Olympiakos, allora il nono posto porterebbe proprio in Conference".

Bisogna sottolineare come la posizione della squadra di Calzona sia comunque molto critica: infatti anche se dovese verificarsi quest'incastro di eventi, sarebbe necessario tenere dietro il Torino (all'intervallo in vantaggio 2-0 sul Milan), che con un successo sui rossoneri farebbe scivolare gli azzurri al decimo posto.

Questa la situazione in Serie A per quanto riguarda la qualificazione alle prossime competizione europee

1° Posto: Champions League (Inter, aritmeticamente qualificato)

2° Posto: Champions League (Milan, aritmeticamente qualificato)

3° Posto: Champions League (Juventus, aritmeticamente qualificato)

4° Posto: Champions League (Bologna, aritmeticamente qualificato)

5° Posto: Champions League (Atalanta, aritmeticamente qualificato)

6° Posto: Europa League (o Champions League, se l'Atalanta vince l'Europa League arrivando quinta in campionato)

7° Posto: Europa League

8° Posto: Conference League (o Europa League, se l'Atalanta vince l'Europa League arrivando quinta in campionato)

9° Posto: / (o Conference League, se la Fiorentina vince la Conference League arrivando ottava in campionato



UFFICIALE L'Atalanta fa 2-0 al Lecce e si qualifica aritmeticamente in Champions League

Termina sul risultato di 0-2 il match del Via del Mare tra Lecce e Atalanta, valido per la 37esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini approfitta del match point per la Champions League trascinata dai soliti De Ketelaere (48') e Scamacca (53') che nel secondo tempo mettono al sicuro il risultato, qualificandosi così con due giornate d'anticipo (il 38° turno di campionato più la gara da recuperare con la Fiorentina).

SERIE A, LA CLASSIFICA

Inter 92 punti

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Napoli 52*

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37*

Hellas Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16

* Una partita in più

Il Torino travolge 3-1 il Milan e si prende il 9° posto (che potrebbe valere l'Europa)



Termina sul risultato di 3-1 il match tra Torino e Milan, valido per la 37esima giornata di Serie A. I granata conquistano tre punti importantissimi che alimentano l'eurosogno: scavalcato a +2 il Napoli, ora la formazione di Juric è a 53 punti al nono posto, che varrebbe la qualificazione alla prossima Conference League se la Fiorentina dovesse vincere la coppa.

Il Torino con grande grinta e determinazione non ha mai tenuto il risultato in discussione: prima Duvan Zapata (26') su assist di Rodriguez e poi Ivan Ilic (40') su cross di Bellanova mandano i granata già sul 2-0 all'intervallo. Nella ripresa gli uomini di Juric mettono subito il lucchetto al match con il tiro dalla distanza del capitano ed ex di giornata Ricardo Rodriguez (46') grazie allo scarico di Pellegri. Inutile il gol dal dischetto di Ismael Bennacer (55') che accorcia le distanze per i rossoneri portando la partita sul 3-1.