PALERMO - L'ospedale “Cervello” di Palermo, presenta spesso carenza di scorte di sangue soprattutto in questo periodo estivo. Oltre agli incidenti e alle operazioni ordinarie e straordinarie – si legge nella nota di un volontario – sono numerosi i pazienti che necessitano periodicamente di trasfusioni.

Il video che ci è arrivato è per l’ Associazione Linfa Rossa - Donatori Sangue Palermo ODV che opera costantemente nell’ Ospedale “Cervello” di Palermo. “Linfa Rossa” è una associazione filantropica senza fini di lucro, da sempre attiva nel campo della raccolta e trasfusioni ematiche a Palermo e in Sicilia. E’ una ODV, una nuova forma di organizzazione di volontariato, una nuova tipologia di forma associativa, garantita dagli enti regionali, che fanno parte del mondo del terzo settore, insieme ad APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e le società di mutuo soccorso.

Il video, di cui vi proponiamo il link in calce, è stato realizzato da volontari, una doppia testimonianza – dicono dopo aver provveduto alla loro donazione di sangue - dove l'amore scardina ogni paura. Nel video traspare nettamente una testimonianza di chi ha superato le proprie paure a donare sangue, grazie all'amore. Donare il sangue – ha commentato Riccardo Rossi ideatore del video con la moglie, da sempre nel mondo del volontariato sempre vicino a Fratel Biagio, un uomo santo palermitano, che donò nella vita terrena tutto se stesso per gli altri - è un atto volontario e gratuito, è un dovere civico, è una manifestazione concreta di solidarietà e amore verso gli altri.

Per coloro che non hanno mai donato sangue – ci ricorda Riccardo – come primo passo per diventare donatore si seguono tre passaggi: l’accettazione, il colloquio con i medico e un prelievo. Dopo qualche giorno si viene contattati per fissare l'appuntamento per la prima donazione ematica.

Per prenotare un primo contatto ci indicano i vol[u1] ontari si possono chiamare i numeri 392/9240662 - 345/4176083

dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 12:30. E indicano anche dove si possono effettuare le donazioni: Associazione Linfa Rossa donatori sangue Palermo ODV c/o Ospedale Cervello, Reparto di medicina trasfusionale, via Trabucco 180 - Punto di Raccolta Fisso, Via Pecori Giraldi 18 Palermo.





Il link del video:

drive.google.com/file/d/1QkbJNO2bOdP5xFW2sd4tZ7joQ-OzVzAY/view?usp=sharing