Al via della gara Sprint sul COTA per il GP degli Stati Uniti di Formula 1, Leclerc (secondo in qualifica) parte bene e affianca Verstappen (poleman della shootout) che però lo stringe all’interno della prima curva. Il monegasco, a quel punto, non gli resta che accodarsi e cedere pure la seconda posizione a Lewis Hamilton, che nel frattempo lo aveva affiancato, pur essendo andato ampiamento oltre il limite del tracciato.

Queste saranno anche le posizioni dei tre piloti al termine dei 19 giri dove, per le prime posizioni non è che sia successo molto. Si può dire che all'inizio Hamilton ha provato a farsi sotto, grazie anche al nuovo fondo di cui, da questo gran premio, sono state dotate le Mercedes. Ma dopo il primo terzo di gara non c'è stata più storia. Leclerc, già staccato alla fine del primo giro è arrivato a quasi 18 secondi dall'olandese, tallonato dalla McLaren di Norris.

Un po' più in ritardo Perez con l'altra Red Bull, seguito dall'altra Ferrari di Sainz. Lo spagnolo ha usato le gomme soft e allo spegnimento dei semafori si è preso subito due posizioni, ma al termine della gara ha sofferto e non poco il loro degrado subendo i sorpassi dei due piloti che lo hanno preceduto sul traguardo.

Completano la top ten, nell'ordine, Pierre Gasly (Alpine), George Russell (Mercedes), Alexander Albon (Williams) e Oscar Piastri con l'altra McLaren.

Con questo ordine d'arrivo, Ferrari recupera un punto a Mercedes nel campionato costruttori.

Questo il commento di Frédéric Vasseur, team principal di Ferrari:

"Non possiamo dirci del tutto soddisfatti della gara di oggi, ma questi 19 giri ci sono senz’altro serviti per arrivare in griglia domani con un quadro più chiaro della situazione, delle forze in campo e delle nostre possibilità.Abbiamo deciso di mettere le due vetture su differenti strategie per ottenere più informazioni possibili sugli pneumatici nel long run. Carlos ha faticato a metà dello stint ma è riuscito a difendersi dalla Mercedes. Charles è stato un po’ penalizzato dalla situazione che si è verificata alla partenza ma ha comunque raccolto buoni punti.Domani partiamo dalla pole position con lui, anche se sappiamo che sarà una sfida molto dura. Dobbiamo lavorare per migliorare il passo gara ottimizzando le potenzialità del nostro pacchetto".

L'inizio del Gran Premio degli Stati Uniti (56 giri) è previsto alle ore 21.