“Non siete una famiglia”. Questa è la risposta che si sono sentiti dare 2 papà alla biglietteria del parco acquatico torinese "Blue Paradise".

E solo per aver chiesto lo sconto offerto dalla struttura per le famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni, visto che erano in compagnia dei loro due figli di 3 e 5 anni.

Una giornata di relax e divertimento familiare rovinata dall’omofobia.

Episodio di omofobia subito denunciato dalla UIL Diritti di Torino, che ha sentito anche i due genitori. E quanto accaduto non sarebbe il primo episodio di omofobia da parte della struttura.