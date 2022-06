Si è svolto lo scorso 25 maggio ad Avesa l'incontro pre-elettorale (organizzato nella modalità dell'aperitivo letterario con specifici riferimenti alla realtà sociale dei giorni nostri) sul tema "Donna/Disciplina del futuro".

Nato dall'iniziativa di Roberta Balloni con l'intento di trarre spunto dai valori della cultura per dar voce - nell'imminenza delle elezioni amministrative per il Comune scaligero - all'impegno dei candidati di "Verona Domani" in merito alla promozione e tutela della parità di genere, l'evento ha visto la presenza di Stefano Casali (Presidente di AGSM-AIM nonché co-fondatore della lista civica"Verona Domani") e - rispettivamente - Giuliano Occhipinti (Presidente uscente della 1a Circoscrizione e candidato il prossimo 12 giugno a Palazzo Barbieri), Alvise Turco (Consigliere uscente della 1a Circoscrizione e nuovamente candidato a tale ruolo), Paolo Cengiarotti (candidato Consigliere alla 2a Circoscrizione).

Nella suggestiva cornice della "Trattoria Il Popolo", storico locale della tradizione enogastronomica nel quartiere di Avesa, l'aperitivo letterario-elettorale di mercoledì 25 maggio è stato introdotto dai relatori Valentina Motta - scrittrice e saggista laureata in Storia dell'Arte Moderna all'Università "La Sapienza" di Roma ed in Filologia Greca presso l'Università degli Studi di Verona, nonché Docente al Liceo Artistico nel capoluogo scaligero - e Daniele Mariotto (giornalista ed esperto in Comunicazione con una pregressa esperienza professionale di Manager in aziende di primaria importanza).

Riferendosi all'apprezzata trilogia di saggi a carattere storico-letterario che negli ultimi anni ha dedicato alle tre eroine del mito classico Antigone, Alcesti e Medea (donne particolarmente determinate, emancipate ed evolute nel rapportarsi al contesto sociale in epoche diverse dell'antichità) Valentina Motta si è soprattutto soffermata sulle rispettive figure ponendone in risalto la funzione archetipica e simbolica di promotrici "ante litteram" di un microcosmo relazionale fondato su un'effettiva parità di genere.

Dal canto proprio Daniele Mariotto, interagendo più volte con Valentina Motta, ha voluto sottolineare come il Progetto "Donna/Disciplina del futuro" possa e debba affermarsi alla stregua di un condiviso "brand" socio-culturale da porre alla base di eventi ed iniziative da organizzarsi nella realtà veronese in ogni periodo dell'anno.

Nel suo intervento di saluto ai presenti, e rivolgendo un augurio ai candidati di "Verona Domani" ai fini di un buon esito delle imminenti elezioni amministrative, il Presidente di AGSM-AIM Stefano Casali (alla guida di una Società "multiutility" attiva nella fornitura e gestione di servizi generali ed ambientali ed il cui fatturato - secondo i dati acquisiti dai più recenti bilanci certificati - supera il miliardo di Euro su base annua) ha ricordato quanto siano importanti il talento e la lungimiranza femminili anche nell'esercizio di ruoli di notevole responsabilità nell'ambito aziendale - anche nella titolarità di incarichi a carattere organizzativo o manageriale - ed altrettanto nello svolgere primarie attività professionali che tuttora vengono considerati di prevalente pertinenza maschile: Casali si è dichiarato disponibile a supportare il Progetto "Donna/Disciplina del futuro" nei concreti riscontri che ne caratterizzeranno l'evoluzione nella fase successiva all'imminente scadenza elettorale.

Durante l'incontro ad Avesa i singoli candidati presenti hanno illustrato le "linee-guida" dei rispettivi programmi per una buona amministrazione di Verona ai vari livelli istituzionali. Giuliano Occhipinti, Presidente uscente della 1a Circoscrizione ed ora candidato a Palazzo Barbieri, si è impegnato nell'esporre brevemente i propri Progetti per una riqualificazione e valorizzazione di alcuni quartieri città. Nello specifico Occhipinti ha voluto dedicare attenzione a 4 ipotesi di rigenerazione del territorio anche ai fini del ritorno ad una piena socialità fortemente penalizzata negli ultimi 2 anni dall'emergenza sanitaria: nel suo programma si propone infatti, ad esempio, di ridisegnare l'assetto urbanistico del Rione Santo Stefano e parte della zona universitaria (nell'area compresa tra via dell'Artiglierie, viale dell'Università e via San Francesco) e porre le premesse per un recupero storico-architettonico delle Mura Gallieno, notoriamente annoverate da tempo nel Patrimonio dell'Unesco (il Progetto, in tal caso, prevede che si debbano effettuare alcuni scavi sino al basamento delle Mura e potenziare l'impianto di illuminazione nella zona adiacente dando vita ad una piazzetta attigua che possa fungere da punto di aggregazione). Un ulteriore Progetto di riqualificazione urbana è destinato a San Zenetto mentre, tornando al Rione Santo Stefano, l'area centrale del quartiere dovrà a sua volta essere trasformata in una vera e propria piazzetta da vivere ad ogni ora come luogo primario di aggregazione sociale; Occhipinti ha inoltre in serbo un ambizioso Progetto per la creazione di una sorta di "Arena diffusa" che sia in grado di mantenere vivo nei veronesi lo spirito di dedizione alla cultura, all'arte ed alla musica in qualsiasi periodo dell'anno.

Gli interventi conclusivi della serata hanno avuto come protagonisti i due esponenti di "Verona Domani" candidati negli organi elettivi del decentramento amministrativo municipale: Paolo Cengiarotti (in lista per la 2a Circoscrizione) e, rispettivamente, Alvise Turco (già Consigliere uscente e nuovamente candidato alla 1a Circoscrizione).

Cengiarotti, anche in tal caso (come nei precedenti interventi) opportunamente stimolato dalle domande del moderatore, ha espresso la volontà di attribuire nel proprio programma elettorale una priorità ai temi dell'ambiente dedicando una particolare attenzione ad un ulteriore incremento della raccolta differenziata ed all'implementazione delle modalità di riciclo dei rifiuti. Cengiarotti ha inteso individuare, in tal senso, due innovative aree settoriali di intervento: da un lato l'installazione di nuovi cassonetti riservati esclusivamente alla raccolta di cartucce per stampanti e "toner" inquinanti, dall'altro l'installazione di cassonetti per la raccolta di oli esausti ad uso alimentare (questi ultimi, in considerazione della loro non biodegradabilità, andrebbero conferiti presso isole ecologiche "ad hoc" onde evitare che possano contaminare la riserva idrica dopo essere stati gettati negli scarichi domestici tenendo conto che un loro eventuale trattamento tramite depuratore determinerebbe un aumento dei costi difficilmente sostenibile a carico della comunità).

Nelle intenzioni di Cengiarotti rientra inoltre la volontà di proporre l'istituzione di un tavolo permanente che veda coinvolti l'AMIA e l'Amministrazione Comunale nella predisposizione di appropriate strategie operative sul piano della tutela e salvaguardia dell'ambiente nel territorio cittadino. Il candidato alla 2a Circoscrizione ha concluso il proprio intervento soffermandosi su alcune proposte programmatiche riguardanti la reintroduzione dell'educazione civica negli Istituti scolastici, l'istituzione di Circoli ricreativi di aggregazione per il potenziamento delle opportunità relazionali a favore degli anziani, un maggior impegno dell'Amministrazione Comunale nelle attività di videosorveglianza a garanzia della sicurezza dei cittadini in alcune zone scarsamente illuminate nelle ore notturne (soprattutto lungo il basso argine dell'Adige) e - ai fini di una più efficace tutela della propria incolumità per le donne che dovessero trovarsi in situazioni di rischio per atti di aggressione o violenza di genere - l'introduzione di corsi per l'autodifesa femminile in collaborazione con palestre convenzionate (non escludendo peraltro la creazione di una "rete" di Circoli territoriali di autodifesa ai quali ogni donna potrebbe rivolgersi per ricevere consulenze gratuite in materia di sicurezza urbana o prevenzione di ogni possibile azione di molestia, "stalking" o violenza di genere nei loro confronti).

"Ultimo ma non ultimo" nel portare un saluto ai presenti ed esporre in sintesi i punti salienti del proprio programma elettorale, Alvise Turco (Consigliere uscente alla 1a Circoscrizione e nuovamente in lista per "Verona Domani" alle amministrative del 12 giugno) si è espresso favorevolmente a supporto del Progetto "Donna/Disciplina del futuro" ponendo l'accento sui ritardi e lacune che nel nostro Paese hanno storicamente contraddistinto il raggiungimento di una piena condizione di parità tra uomo e donna nel contesto sociale: Turco ha ricordato come, sino alla metà del secolo scorso, in Italia non fosse ancora riconosciuto alle donne il diritto di voto (conquistato soltanto a partire dal Referendum del 2 giugno 1946) e come una moderna regolamentazione del diritto di famiglia si sia potuta ottenere - con un ritardo di alcuni decenni - attraverso la specifica Riforma legislativa del 1975.

Ribadendo di voler procedere con rinnovato impegno - se rieletto - nel percorso programmatico avviato nel precedente quinquennio (in sinergia con il Presidente uscente della 1a Circoscrizione, Giuliano Occhipinti, qualora quest'ultimo assumesse la nuova funzione di Consigliere a Palazzo Barbieri), Alvise Turco ha a sua volta confermato la disponibilità ad appoggiare il Progetto "Donna/Disciplina del futuro" (intrapreso con convinzione da Roberta Balloni, organizzatrice dell'Aperitivo letterario/elettorale ad Avesa) attraverso il supporto operativo ad eventi ed iniziative pubbliche da realizzarsi nei vari quartieri cittadini.

La serata si è piacevolmente conclusa con un simpatico brindisi - con annessi stuzzichini e "finger food" - gentilmente offerto ai partecipanti dai titolari del locale ospitante.