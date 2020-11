Più che del Gran Premio, oggi si deve parlare della quasi tragedia sfiorata in Bahrain, proprio ad inizio gara.

Poco dopo la partenza, alla curva 3 la Haas di Romain Grosjean stringe a destra, dopo che il pilota si accorge di un quasi contatto tra due vetture che lo precedono. La sua ruota posteriore destra tocca però quella anteriore sinistra dell'AlphaTauri di Kvyat che era subito dietro.

La Haas sobbalza, la sospensione probabilmente cede, il fondo della vettura si danneggia e all'impatto con le barriere prende improvvisamente fuoco dopo essersi spezzata in due.

Una scena drammatica, attimi di disperazione, finché dopo alcuni lunghissimi secondi, si vede Grossjean in piedi sul guardrail che cerca rifugio dalle fiamme balzando verso i commissari interventi all'istante, che gli indirizzano contro il getto dei loro estintori per evitare che la sua tuta prenda fuoco.





We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem