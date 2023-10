Torna l’appuntamento settimanale con la musica italiana live: dal 3 novembre 2023, ogni venerdì alle 21:00, è in onda la nuova stagione di Radio Italia Live, la produzione originale dedicata ai protagonisti della musica italiana e alle loro performance dal vivo. Tutti gli appuntamenti live e le interviste ad alcuni dei più amati cantanti e artisti, avranno luogo nell’“Isybank Music Place”: naming partner della location è Isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, che conferma la pluriennale collaborazione, con Radio Italia, anche per la stagione 2023-2024.

In programma, i live di Francesco Renga e Nek (3 novembre 2023), Ernia (10 novembre 2023), Annalisa (17 novembre 2023), Irama e Rkomi (24 novembre 2023), Boomdabash (1º dicembre 2023), The Kolors (8 dicembre 2023), Emma (15 dicembre 2023), Tommaso Paradiso (22 dicembre 2023), Colapesce Dimartino (12 gennaio 2024), Coez e Frah Quintale (19 gennaio 2024) e molti altri.

On air su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming sul sito radioitalia.it e, in replica, su Radio Italia Tv, la domenica successiva alle 21.00, con la conduzione di Manola Moslehi e Daniela Cappelletti, la regia di Lele Biscussi e l’art direction di Sergio Pappalettera. Hashtag ufficiale #radioitalialive. Sui profili social ufficiali di Radio Italia (Facebook, Instagram, Tik Tok e X) e sul sito radioitalia.it, contenuti e promozione ad hoc. Prevista un’importante campagna di comunicazione su alcuni dei principali quotidiani, periodici e siti nazionali oltre che tv e circuiti terzi.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “Ripartiamo con una nuova importante stagione di Radio Italia Live, il miglior programma dedicato alla musica dal vivo, il nostro format unico registrato in una location ideale, per le esibizioni live e per l’interazione con il pubblico. Ritroviamo, con piacere, al nostro fianco, il Gruppo Intesa Sanpaolo che, a conferma di una salda collaborazione pluriennale, nomina il nostro music place con Isybank. Sono con noi, inoltre, fornitori storici come N20 e Bortolin e partner affezionati come Alfaparf Milano. Siamo molto soddisfatti e pronti a vivere tutta l’emozione della musica italiana live”.

Partner ufficiale: Alfaparf Milano

Fornitore ufficiale: N20

Fornitore ufficiale: Bortolin Angelo Spumanti