"Non c'è assolutamente alcuna scelta di natura politica da parte del governo. I porti, così come il sistema dell'accoglienza al Sud sono al collasso. Inoltre, l'ultimo decreto varato dal governo prevede lo sbarco nel porto più sicuro, non in quello più vicino. A tutela degli immigrati ma anche della sicurezza dei territori. Nessuna scelta politica da parte del ministro Piantedosi. Spesso la solidarietà di tanti si limita alle notizie dei telegiornali. ... Molti predicano la solidarietà e l'accoglienza, sulla stampa, quando leggono le agenzie. Quando poi sul territorio bisogna accogliere migliaia di migranti regolari tutti condividono le criticità di un sistema senza regole e questo avviene perché in un quadro di solidarietà abbiamo pensato di far sbarcare i migranti in tutti i porti italiani e non più solo in Calabria e Sicilia, che hanno strutture ormai sotto stress, con un sistema al collasso.Credo che questo sia un vero atto di solidarietà, sia per i migranti e sia per chi li deve accogliere".

Così Wanda Ferro, sottosegretaria al ministero dell'Interno per Fratelli d'Italia, all'agenzia adnkronos in risposta alle insinuazioni del quotidiano Repubblica, secondo cui il governo starebbe pianificando di far sbarcare i migranti nei porti delle città amministrate dal centrosinistra, come ade esempio Ancona, la cui sindaca Valeria Mancinelli è del Pd.

"Prendiamo atto che il governo ha assegnato ad Ancona lo sbarco di queste due navi [Ocean Viking e Geo Barents, ndr]", ha dichiarato la sindaca Mancinelli al quotidiano della Gedi. "Le operazioni di sbarco saranno coordinate dal ministero dell'Interno, la nostra comunità farà la sua parte.Sia chiaro che non ci lamentiamo di nulla, non intendiamo dare alcun alibi o fare quelli per i quali va bene solo se i migranti sbarcano al Sud. Certo, considerato che comunque poi le persone andranno redistribuite come succede anche quando sbarcano nei porti siciliani e calabresi, mi sfugge la logica di questa scelta.Appare davvero strano costringere queste persone ad affrontare ancora 1.500 chilometri per arrivare a terra e poi essere distribuiti in qualche altro territorio. Sarebbe bene che il governo spiegasse la sua strategia. Qual è il piano per dopo?"