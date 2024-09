Montervino: “Gennaro Iezzo è stato il miglior portiere dell’era De Laurentiis: Reina e Ospina non sono migliori di lui”

Francesco Montervino parla a Marte Sport Live: “Nella mia mia ipotetica Top 11 dei vent’anni della presidenza di De Laurentiis in porta troverebbe spazio Iezzo, e non solo perchè sono molto legato ad un periodo specifico. Gennaro è stato un portiere stratosferico, straordinario, che regalò più di dieci punti a suo tempo nel singolo campionato. Non lo dico perché siamo amici, ma perché era davvero un grande portiere. Iezzo non ha fatto la Champions come Reina e Ospina ma ha giocato la Coppa UEFA con grande spessore e non credo abbia molto da invidiare agli altri due. Ci lega grande affetto, ma parlo in maniera spassionata: lo preferirei a tutti gli altri. In difesa invece schiererei sicuramente uno tra Koulibaly e Kim e uno tra Cannavaro e Albiol, se dovessimo giocare a quattro. Se dovessimo ipotizzare una difesa a tre, invece, direi Kim, Koulibaly e Cannavaro a giocarsela con Albiol. In attacco sicuramente vorrei Cavani: sarebbe la mia prima punta su tutti. Non c’è paragone possibile: vince lui la mia maglia numero 9, perché è stato un mostro assoluto, più di Higuain e Osimhen. Metterei Kvaratskhelia a sinistra, nella mia formazione? Può essere paragonato solo a Lavezzi, perché quello che ho visto fare a Lavezzi l’ho visto da pochi in Italia e in Europa. Il georgiano ha vinto lo Scudetto e Insigne ha rappresentato un’epoca, ma per espressione di qualità e forza il Pocho ha pochi avversari. Tra Kvara e Lavezzi, sarebbe una lotta vera e propria. E Callejon? Josè ti dava un equilibrio straordinario. Il mio tridente sarebbe: José, Cavani e uno tra Kvara e Lavezzi a sinistra”.



RADIO CRC - Napoli, Leo Spinazzola: "Con Kvara in campo è tutto più facile, Lukaku ha messo tanta benzina durante la sosta, averlo in squadra ti cambia il mondo, lavoriamo sulle ripartenze del Cagliari, ecco cosa mi chiede Conte"

Su Radio CRC è intervenuto in esclusiva Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, per commentare il lavoro che sta svolgendo la squadra con mister Conte in vista di Cagliari-Napoli: "La preparazione in questi giorni di sosta? La settimana scorsa eravamo in pochi giocatori, solo in dieci rimasti qua a Castel Volturno e ci siamo focalizzati maggiormente sull’aspetto fisico con poca tattica. Mancavano calciatori da questo punto di vista per esser completi. Invece, questa settimana con il rientro dei nazionali abbiamo ricominciato a metter giù dei concetti importanti per le future partite.

Intesa con Kvaratskhelia? Normale che dobbiamo ancora crescere tutti, dobbiamo ancora trovare l'intesa completa. Con Kvara è molto semplice, siamo facilitati a giocare con lui: con una giocata ti può far aprire il campo a tutta la squadra.

Penso che l’unione sia l’elemento più importante della forza del nostro spogliatoio. Ad esso ci unisco la voglia di invertire l'anno precedente, di fare veramente un anno importante. Con tutto il gruppo e lo staff ci vogliamo portar dietro l'entusiasmo dei tifosi.

Compiti di un esterno in un centrocampo di Conte? Come tutti gli esterni di un centrocampo a 4 è ovvio che devi coprire tutta la fascia per poi andare a chiudere sul secondo palo in fase offensiva. Ci chiede questo il mister, andare a chiudere sul secondo palo per andare a fare gol.

Insidie della gara Cagliari? L'insidia maggiore è legata ai loro contrattacchi, penso che si chiuderanno, che aspetteranno il momento migliore per ripartire, per farci male nelle ripartenze. Stiamo lavorando su questo.

Come è stato ritrovare Lukaku? Ho avuto la fortuna di giocarci con Roma ed al primo allenamento già senti un peso diverso dentro la squadra, dentro le giocate che la squadra riesce a fare. Sta mettendo dentro tanta tanta benzina e non so come risponderà il suo corpo, ma è già cambiato nel giro di una settimana. Fa un lavoro incredibile per la squadra. È un target incredibile: averlo o non averlo ti cambia il mondo. Puoi buttare anche una palla brutta lì con una sportellata te la ripulisce.

L'allenatore più importante per la mia crescita è stato Gasperini. Ero al primo anno di Serie A, mi ha fatto aprire il campo, crescere sotto l'aspetto fisico e capire prima le giocate. E da questo punto di vista rivedo Conte, sono molto simili nell'interpretazione di alcuni concetti.

Rapporto con Napoli? Lunedì siamo stati a San Gregorio Armeno, è stato bellissimo, un luogo a parte, davvero stupendo".



ADL - Aurelio De Laurentiis: "E' con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli"

NAPOLI - "E' con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo". Lo scrive su X Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che festeggia i suoi primi 20 anni alla guida del club azzurro.



L'OPINIONE - Bucchioni: "De Laurentiis è il miglior presidente della storia del Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Oggi De Laurentiis è il miglior presidente della storia del Napoli. Gli errori ci sono, certamente, bisogna dire che è una società a livello familiare e questo nel futuro può essere un limite. Conte fa bene a dire che ci sono delle storie, ma conoscendolo bene, sono convinto abbia in testa qualcos’altro e che nello spogliatoio lo mette nella testa dei suoi giocatori. Campagna acquisti senza coppe? De Laurentiis è un grande imprenditore e in momenti di difficoltà investe, altrimenti ti contorci sui tuoi problemi. Ha fatto un grande mercato e preso l’allenatore numero uno".



L'ARBITRO - Cagliari-Napoli a La Penna di Roma, ecco tutti i precedenti con gli azzurri

Federico La Penna dirigerà Cagliari-Napoli; i suoi assistenti saranno Baccini e Rossi C., Rapuano quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato a Massa.

Direzione di gara numero 72 per Federico La Penna in Serie A, al debutto in questo campionato.

Sono sette i precedenti del Cagliari con Federico La Penna a dirigere la gara in Serie A, con due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, di cui una rimediata nella partita più recente (1-3 in casa vs Milan, 27 settembre 2023).

Il Napoli ha perso solo una delle 12 gare disputate in Serie A sotto la direzione arbitrale di Federico La Penna (7V, 4N); l’unico precedente con questo arbitro nel 2024 in campionato risale alla trasferta contro l’Inter del 17 marzo scorso, terminata 1-1.