Google presto indicizzerà i contenuti solo per il mobile, pertanto sarà necessario non solo ottimizzare il sito web per il mobile utilizzando magari le pagine AMP, ma anche utilizzare tutti gli strumenti che Google mette a disposizione per aiutarti a creare contenuti adatti al mobile.

In quest’ottica rientra l’utilizzo delle pagine AMP e le Web Stories (ex AMP Stories) che consente di creare delle brevi storie in modo visivo utilizzando immagini o anche brevi video.

Per Wordpress esiste il plugin ufficiale di Google che si chiama per l’appunto Web Stories e che consente d’integrare questa funzione e quindi di poter creare le proprie storie direttamente dal gestionale di questa piattaforma.

Per avere maggiori informazioni puoi leggere l’articolo che riguarda il funzionamento del plugin web storie di Google.

In alternativa a questo plugin esiste anche un tool online che si chiama Makestories che a sua volta mette a disposizione un plugin specifico per Wordpress, ma è possibile adoperare questo tool anche per realizzare web stories da utilizzare su altre piattaforme.

Per avere maggiori dettagli su questo tool ti consiglio di leggere l’articolo che riguarda Makestories.

La PWA o Progressive Web App consente d’installare un’app sullo smartphone in modo da poter accedere direttamente al sito web.

Anche in questo caso puoi leggere un post per vedere come trasformare il sito web in Wordpress con il relativo plugin.

Infine le pagine AMP hanno una corsia preferenziale su Discover di Google e che hanno come obiettivo d'incrementare la velocità di caricamento delle pagine web dal mobile.

Anche in questo caso Wordpress mette a disposizione diversi plugin per automatizzare il processo di creazione di queste pagine web.

Per avere maggiori informazioni sulle pagine AMP leggi l’articolo.