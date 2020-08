Così ha dichiarato la ministra della Salute Lucia Azzolina dalla propria pagina social:

Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all'interno dell’istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19. Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all'autorità sanitaria. Niente di più falso, ovviamente. Il Protocollo di sicurezza prevede invece che si debba provvedere quanto prima possibile "al ritorno al proprio domicilio" e ad attivare i necessari protocolli sanitari per la sicurezza di tutti.

E mercoledì 19 agosto tornerà a riunirsi il Comitato tecnico scientifico, che sarà chiamato ad aggiornarsi, di nuovo, sulle misure in vista del rientro a scuola, prendendo in esame due temi legati alla sicurezza degli alunni: l'uso della mascherina in aula e la gestione di eventuali casi di Covid a scuola, sulla base di quanto già delineato dall'Istituto Superiore di Sanità.