Bassorilievi ed interior design

Che cos'è un bassorilievo?

Gli artisti creano un bassorilievo scolpendo su un piano 2D per creare e accentuare figure e oggetti, producendo un aspetto 3D che può essere visto da tutti gli angoli con poca distorsione. In alternativa, il materiale può anche essere scolpito da un piano 2D, una tecnica chiamata Graffito. Le figure di spicco che sono state scolpite o aggiunte alla superficie rimangono piuttosto superficiali. Se il soggetto sembra essere più della metà sollevato dal suo sfondo, questo è classificato come un altorilievo.

Una breve storia

Alcuni dei primi bassorilievi noti sono stati trovati sulle pareti delle grotte e sono altrimenti noti come petroglifi. Queste opere sono alcune delle prime creazioni artistiche conosciute dell'uomo e sono state anche trattate con colori per accentuare ulteriormente il rilievo. Gli edifici in pietra e le piramidi create dagli egiziani e dagli assiri stavano per adottare questo stile di lavoro e le sculture in bassorilievo erano fortemente dominanti negli edifici greci e romani come il fregio del Partenone che adorna la parte superiore del naos del Partenone e presenta sculture in rilievo di Poseidone, Apollo e Artemide.

La popolarità del bassorilievo continuò nel Medioevo (dal 5 ° al 15 ° secolo), dove la tecnica divenne popolare nelle chiese, in particolare nei luoghi di culto romanici dove veniva usata per celebrare la vita di importanti eventi e figure religiose. Questa è stato uno dei primi passi nella cultura occidentale e ha permesso al bassorilievo di prosperare prima di diventare un punto fermo nel design di lusso. Il periodo rinascimentale (dal XIV al XVII secolo) vide artisti come Donatello combinarlo con altorilievi per creare prospettiva e durante il XIX secolo, la scultura in bassorilievo fu utilizzata per elevare monumenti storici come la scultura sull'Arco di Trionfo parigino.

Bassorilievo in età moderna

Oggi, il bassorilievo viene utilizzato per lavori per lo più piccoli ed è, come ha iniziato Donatello, in gran parte combinato con altorilievi per ottenere un senso della prospettiva e dare profondità a un pezzo. Nel design di interni di lusso in particolare, il bassorilievo può essere utilizzato per creare punti focali all'interno di una stanza, nonché per migliorare pareti, soffitti, cupole, porte, colonne, fontane d'acqua e altre caratteristiche architettoniche interne. Questa tecnica tradizionale non è più contenuta nell'iconografia religiosa, invece i nostri artisti possono creare paesaggi, dettagli architettonici o narrazioni stravaganti all'interno di una sezione di bassorilievo.

L'impressionismo e il modernismo sono facilmente trasferibili alla natura dettagliata del bassorilievo e questo ha permesso all'abilità di rimanere contemporanea o di sottoporsi a un aggiornamento dipendente dai desideri dei clienti. Le funzionalità Art Deco, Art Nouveau e Arts & Crafts si stanno rivelando molto popolari tra le idee di design nel mercato attuale.

Se sei un designer di interni di lusso, questa è una finitura unica e alternativa a un interno che sicuramente porterà il fattore wow. La raffinata finitura di questo tipo di maestria è un punto di discussione ed è l'accompagnamento perfetto per mobili in legno torniti a mano e pezzi di marmo di alta gamma che negli ultimi anni hanno visto una rinascita nell'arredamento di lusso.

Il bello del bassorilievo è che puoi usare qualsiasi materiale, rendendo la tecnica estremamente versatile per l'interior design. Pietra e metallo sono entrambi materiali popolari ed anche l'intonaco.

Il tocco di design è un elemento vitale nelle case di oggi e questo è qualcosa che i designer devono considerare quando portano un'essenza di tattilità ai loro progetti. I consumatori hanno il desiderio di migliorare la propria esperienza sensoriale e l'aggiunta di un elemento di tocco e complessità visiva aiuta a placare quel naturale senso di curiosità. Il bassorilievo porta consistenza e profondità in una stanza che provoca la necessità di esplorare. I clienti del mondo del design di lusso vogliono iniziare una conversazione e vogliono stupire per le loro cene e eventi divertenti. Un bassorilievo offre qualcosa di assolutamente unico, bello e un'opportunità per l'intrattenimento anche educativo.

Con il contributo di Le Pietre Srl